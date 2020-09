“Un éxito la caravana del oficialismo en Rivera, felicitaciones a la lista 2000”, ironiza una publicación que está circulando en redes sociales con el detalle de los focos de covid-19 en ese departamento, uno de los cuales es la intendencia departamental. La caravana en cuestión tuvo lugar el domingo 6, en apoyo a la candidatura del colorado Richard Sander, el favorito según las encuestas, por lo que desde el Partido Nacional (PN) se acusa al Partido Colorado (PC) de haber desencadenado uno de los brotes en la ciudad norteña, que hasta ayer tenía 66 casos activos y ocho focos de contagio.

Según publicó Búsqueda hoy, el ex intendente de Rivera y actual senador colorado Tabaré Viera se manifestó molesto con la acusación del PN y aseguró que se trata de una “campaña” para atacar al PC con un tema “sensible”: “Qué poco cuidan a los socios de la coalición”, afirmó. Por otra parte, Viera señaló que según el informe que presentó ayer el Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la situación epidemiológica en ese departamento “no hay ningún brote por la caravana”. Ayer, la directora general de Coordinación del MSP, Karina Rando, explicó que uno de los focos está en la comuna y los otros corresponden a comercios, familias y un centro de actividad religiosa.

“No es una acusación, es una realidad. Hubo una gran caravana del PC y a los siete días de caravana hay 30 casos en la intendencia; no hay otra explicación”, dijo a la diaria Ricardo Araújo, uno de los candidatos nacionalistas para el ejecutivo departamental.

“Se quiere echar la culpa a los free shops pero es inaceptable, porque no hay ni un caso en los free shops. El tema es que las caravanas no están prohibidas, hicieron algo permitido; lo que sí me parece es que el Estado tiene que cambiar las reglas y decir que las caravanas no están permitidas”, consideró Araújo. En su opinión, “en lo que sí están equivocados” sus socios “es en no reconocer que es esa la causa” y en continuar con “la planificación del acarreo de gente, de traer gente de Brasil; van a traer diez, 20 o 30 ómnibus de Brasil a votar en el día de las elecciones”, apuntó.

Sobre la reacción de Viera, Araújo replicó: “Cuando alguien se equivoca en algo que está haciendo hay que decirle, si no es capaz de reconocerlo, que es problema de él”. “Están equivocados en la forma de conducir, están más preocupados por lograr un voto a cualquier costo que por la salud de la gente, y acá podemos comprometer la salud de todo el país. De la misma forma que vienen 8.000 o 9.000 uruguayos desde Brasil a votar van a venir unos 10.000 gurises de Montevideo a votar en Rivera, y cuando vuelvan pueden llegar y contaminar a todos, esa es la realidad”, reflexionó.