El presidente del Instituto Nacional de Alimentación (Inda), el coronel retirado Ignacio Elgue (Cabildo Abierto), justificó en una entrevista con el programa de Canal 12 Desayunos Informales los comentarios que había publicado en redes sociales antes de ocupar su actual cargo, asegurando que los militantes políticos deben tener derecho a la “libertad de expresión”.

En su cuenta de Twitter, Elgue se refirió al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, como “cerdo”, a la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, como “mugrienta”, y además en una ocasión insultó al periodista Gabriel Pereyra, entre otras menciones. En una oportunidad, respondió en un comentario acerca de una noticia del embarazo adolescente preguntándose si entre las causas no estaba que esta población tiene “muchas ganas de coger”.

“Cuando era militante me manejé con ciertos paramétros, ahora soy integrante del Poder Ejecutivo y me manejo con otros”, dijo Elgue en el programa, asegurando que había una “operación periodística” contra él. El jerarca es hermano de Rivera Elgue, el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional.

“Cuando uno es militante tiene la libertad de expresión que tenemos todos”, argumentó. “A partir que me ofrecieron un cargo en el Poder Ejecutivo, cerré mi cuenta de Twitter, y ahora me hago cargo”, sostuvo. “Era una cuenta agresiva porque no iba a ocupar un cargo”, explicó. A pesar de eso, Elgue dijo asegurar que los comentarios que fueron publicados allí reflejan lo que él efectivamente pensaba en ese momento.

Durante la entrevista, el jerarca se mostró molesto porque los periodistas le preguntaran por el uso que hacía en las redes sociales. “Ustedes me trajeron engañado. El Inda les importa poco. Lo que les importa es atacarme a mí y al partido que represento. Esto fue una maniobra periodística para traerme acá y exponerme”, aseguró.