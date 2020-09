La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibió este martes al ministro de Defensa Nacional, Javier García, para abordar los artículos contenidos en el presupuesto nacional que refieren al Inciso 03. La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) aprovechó la instancia para consultar al equipo encabezado por García y el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, sobre el artículo 124, que modifica la forma en que los mandos militares deben comunicar al gobierno y a la Justicia penal los presuntos delitos que se configuren en las Fuerzas Armadas.

Mientras que la redacción actual del artículo 143 de la Ley 19.775 (que modifica la Ley Orgánica Militar) obliga a los mandos militares a dar cuenta de los hechos “con apariencia delictiva” dentro de 48 horas “a la autoridad competente en materia penal y a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional”, la redacción propuesta en el proyecto presupuestal establece que la comunicación debe dirigirse “al Mando Superior de las Fuerzas Armadas, el que procederá a informar a la Justicia Penal Ordinaria”. De acuerdo a la Ley 19.775, el Mando Superior corresponde al presidente de la República actuando con el ministro de Defensa o los ministros respectivos, o en Consejo de Ministros.

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Carlos Rodríguez, que integra la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, aseguró que el artículo va a continuar a estudio de la bancada, que probablemente presente un modificativo del texto, “porque no queda claro quién tiene la responsabilidad de informar a la Justicia ante la presunción de un delito”. “Nosotros cuestionamos quién tiene la obligación de informar al sistema jurídico en caso de la presunción de un delito, y quedó claro, por más que lo esquivaron varias veces, que la cadena de mando está obligada, y en última instancia las autoridades, que son el ministro de Defensa y el presidente”, sostuvo Rodríguez, que, no obstante, consideró que esto no es evidente en la redacción. “A nosotros en primera instancia no nos cierra mucho”, apuntó.

Por otra parte, según indicó el legislador, el ministro adelantó que “estos son algunos de los artículos que modifican la ley orgánica” y que “van a venir más”. En ese sentido, señaló que la bancada frentista propuso desglosarlos para tratarlos aparte de la ley de presupuesto y en bloque, “porque ir haciendo parches es muy complejo”.

Respecto de los aumentos salariales para los escalafones militares más bajos, Rodríguez opinó que “se van a dar pequeñas partidas muy menores a las que se dieron en los gobiernos del FA”. “Aumentan entre 600 y 800 pesos; nosotros llegamos a dar partidas de hasta 2.500 pesos en algún momento”, resaltó el diputado, y recordó que entre 2005 y 2019 “los salarios de los soldados, del escalafón más bajo, tuvieron un 85% de aumento del salario real contra un 35% de un general. Realmente hubo una transferencia de recursos a los grados más bajos”.

En una conferencia de prensa que brindó al finalizar la reunión, García definió estos aumentos como la “primera línea estratégica del presupuesto” en materia de defensa e informó que la partida universal fija de entre 600 y 800 pesos va a contemplar a unos 22.000 efectivos de las jerarquías soldado a sargento, “las primeras cuatro empezando desde abajo”, que se complementa para aquellos que trabajen en la frontera “con una compensación que puede llegar hasta los 450 pesos diarios”. Hasta el día de hoy, desde el 16 de marzo, han pasado por patrullaje fronterizo unos 7.000 efectivos, informó el jerarca.