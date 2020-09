El último año de gobierno del Frente Amplio (FA) el Parlamento aprobó una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. La mitad de los artículos del inciso “Ministerio de Defensa Nacional” del proyecto de ley presupuestal están destinados a modificarla.

En primer lugar, como ya se difundió, el gobierno de Luis Lacalle Pou pretende aumentar el número de oficiales de las Fuerzas Armadas en relación a lo que había dispuesto la ley orgánica impulsada por el FA. Esta ley fue promulgada el 26 de julio de 2019, aunque estaba previsto que la disminución de los oficiales se haría de forma gradual y debía concretarse totalmente en un plazo no mayor a tres años (julio de 2022).

Respecto de la ley orgánica vigente, el proyecto de ley presupuestal propone aumentar los oficiales superiores del Ejército Nacional de 130 a 156; los oficiales de la Armada Nacional de 76 a 82; y los oficiales de la Fuerza Aérea de 45 a 47.

Pero además extiende a la familia de los militares una serie de “derechos inherentes al estado militar”. Concretamente, en el literal F del artículo 70 de la ley orgánica vigente, que menciona como derecho inherente al estado militar “el acceso a la seguridad social militar, incluyendo, entre otros beneficios, retiros y pensiones, sanidad, servicio fúnebre integral, individual y familiar, asistencia y tutela social”, propone un agregado: “siendo estos extensivos a la familia del personal militar. La reglamentación correspondiente establecerá el grado de cada familiar beneficiado, con excepción de las pensiones”, que se regirá por lo establecido en la ley de reforma del sistema de previsión social militar aprobada en 2018.

Para el politólogo y experto en Defensa Julián González Guyer este artículo es “clientelismo”. “Es para la clientela de Cabildo Abierto”, consideró. Actualmente el país tiene aproximadamente 26.000 efectivos militares. Puede realizarse una estimación cuantitativa de la “familia militar” si se considera que hay 180.000 usuarios de Sanidad Militar, señaló González. La reglamentación determinará, si esta disposición de la ley de presupuesto se aprueba, hasta qué grado será beneficiada la “familia militar”: si sólo a esposas, esposos, hijas e hijos de los militares, o en un grado mayor.

Por otra parte, el proyecto de ley de presupuesto vuelve a incorporar la situación de “reforma” como una de las situaciones jurídico-administrativas posibles del personal militar, además de la situación de actividad y de retiro. La ley orgánica vigente prevé que el personal en actividad puede estar en situación de servicio disponible, servicio no disponible y “cese en proyección de carrera”. Un militar puede estar en situación de “servicio no disponible” por haber cometido una falta disciplinaria grave, lo que sería una situación similar a la de la reforma. Pero uno de los cambios radica en que, mientras que en el “servicio no disponible” por sanción disciplinaria grave el militar no tenía derecho a goce de sueldo o percibía la mitad de su sueldo, en la situación de reforma el militar percibe un “haber de reforma” equivalente al “haber de retiro”.

Otra disposición que beneficia a los militares en el proyecto de ley presupuestal se realiza a través de la sustitución de una palabra. En el artículo 73 de la ley orgánica vigente se establece que el Poder Ejecutivo “podrá disponer” el pago de un suplemento equivalente a 50% del sueldo militar y compensaciones correspondientes al personal militar designado en misión oficial en el extranjero; la iniciativa presupuestal indica que “dispondrá” el pago, de manera preceptiva.

El proyecto de ley presupuestal también establece una serie de garantías para los militares al momento de ser sancionados y hace más leves las penas. Por ejemplo, prevé que los militares puedan reclamar por las faltas que sus superiores les aplican y señala que el arresto deberá ser de un máximo de 30 días, cuando hoy es de 60.

“Son todas disposiciones que responden a demandas de la corporación militar y expresan intereses de la corporación militar. Es ceder a las presiones de Cabildo Abierto”, consideró González Guyer.