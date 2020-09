La economista Laura Raffo, ex candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por la coalición multicolor, anunció ayer la creación de un grupo de trabajo constituido por los representantes de la coalición que resultaron electos en las elecciones del domingo: 18 concejales, 13 ediles y tres alcaldes (Andrés Abt, del Municipio Ch; Mercedes Ruiz, del Municipio E, y Juan Pedro López, del Municipio F), que conformarán una “oposición responsable” y “exigente” en el segundo y tercer nivel de gobierno.

“Hemos decidido constituir un grupo de trabajo por Montevideo que se reunirá, en principio, una vez por mes, y que hará un seguimiento de todos los temas que sean de interés para los montevideanos y las montevideanas y estará al servicio de la gente como lo estuvo nuestro plan de gobierno. Creemos que nuestra visión, que ha sido apoyada por unas 350.000 personas, es una visión que tenemos que tratar de llevar adelante”, afirmó Raffo en una conferencia de prensa que brindó en su sede de campaña, acompañada por los integrantes del nuevo equipo de trabajo. Si bien señaló que todavía no se terminaron de detallar los lineamientos, adelantó que “hay ideas de formar un centro de estudios [y] un observatorio para Montevideo”.

Raffo destacó la obtención del Municipio F, antes gobernado por el Frente Amplio, y lo calificó como “una zona con muchas necesidades”. “Recuerdo que desde que empezamos a trabajar juntos Juan Pedro [López] está obsesionado con la cantidad de asentamientos en ese municipio, donde hay más de 100, la tercera parte de todos los que hay en Montevideo”, sostuvo.

En cuanto a las razones por las que considera que la coalición triunfó en ese municipio, analizó: “Creo que obedece a que el ‘Montevideo olvidado’ comenzó a ver en nosotros una opción para brindarles reales soluciones, que no han sido brindadas en los últimos años”. “Durante la campaña electoral nosotros pusimos frente a las cámaras y frente a la gente las imágenes de la realidad de lo que es el ‘Montevideo olvidado’. Yo me comprometí con esa gente mirándola a los ojos, no puedo darle la espalda”, manifestó.

Consultada por la prensa sobre la oferta para presidir República AFAP –según publicó ayer el diario El País–, Raffo respondió: “Mi futuro está aquí con la gente que me acompaña, trabajando por Montevideo; creo que eso es un compromiso que está más que claro. A partir de la semana que viene me juntaré con el presidente de la República [y] veré qué se puede hacer para seguir colaborando con el gobierno, pero para mí lo primordial y lo principal es esto”. A su vez, aseguró que “no asumiría un compromiso” que le impidiera “cumplir con este compromiso por Montevideo, que es el más importante”. “Después de que me reúna con el presidente lo definiré, hoy no estoy para tomar una decisión”, agregó.