El senador de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano afirmó que hay familiares de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar que prefieren que los militares “vayan presos” a encontrar a sus familiares, y remarcó la dificultad de que aparezcan los restos que se continúan buscando. “Si a usted le dicen que determinados restos los tiraron al mar... Si los tiraron al mar, por más que yo insista en que tienen que aparecer los restos, los restos jamás van a aparecer. Entonces, yo continúo con una lucha durante años y años por algo que sé que no va a aparecer”, sostuvo en el programa Punto de encuentro, de la radio Universal.

El legislador aseguró que su partido está “contra todo ese tipo de desmanes que pasaron durante la dictadura” y que sus integrantes son “respetuosos de los derechos humanos”, pero apuntó que también tienen “una visión de lo que es la realidad”: “Vamos a los datos de la realidad, ¿cómo pueden aparecer?”, se preguntó Lozano. “Todos desearíamos que de un día para el otro se pudiera dar respuesta a todos, a la gente que de alguna forma está vinculada o tuvieron amistad o familiaridad con esas personas desaparecidas, que realmente lo lamentamos, más allá de que a veces se utiliza esto como si fuera una pantalla política”, reflexionó.

Por otra parte, consideró que hay familiares de desaparecidos que prefieren que los militares “vayan presos” a encontrar a sus familiares: “Por un lado queda la verdad y por otro lado prefieren que vayan presos”, como “una cuestión de venganza”, sostuvo Lozano, y agregó que, a su entender, en Uruguay se ha construido un relato falso sobre los hechos que se produjeron en el período de facto: “Durante muchos años se llevó adelante en este país, lamentablemente, la prédica del jefe de propaganda nazi, [Joseph] Goebbels, que decía que si una mentira se repite mil veces se convierte en verdad. En este país están cerca de que la gente piense que los tupamaros lucharon contra la dictadura”, afirmó.

Consultado sobre el pedido de desafuero del líder del partido, Guido Manini Ríos, por parte del fiscal Rodrigo Morosoli, y la decisión del partido de no votarlo, Lozano señaló que “los cabildantes de a pie y las distintas agrupaciones de todo el país nos hicieron llegar su deseo de que al senador Manini no se le diera el desafuero”, y añadió que las declaraciones del ex presidente y senador José Mujica respecto de que el Frente Amplio no daría sus votos para que Manini volviera luego del proceso es uno de los elementos por los que se prefirió no desaforarlo: “Es una medida antidemocrática y no deja de ser una manifestación importante, otra alerta más”. “Ahí alguna gente como que se despabiló”, aseveró.