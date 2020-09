El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cuestionó la forma en que se abordó el caso de una mujer que ingresó a Colonia desde Buenos Aires y se convirtió en un vector de covid-19 en el departamento. Según explicó el jerarca, la mujer ingresó al país con un test PCR negativo pero comenzó a presentar síntomas “sugerentes de covid” a los cuatro días. Sin embargo, al consultar en un centro hospitalario no se le realizó un nuevo test, por lo que debió consultar en otras oportunidades, hasta que finalmente dio positivo.

“Parece que no estuvieron muy avispados en asociar una situación epidemiológica con un cuadro clínico sugerente de covid”, afirmó Salinas en rueda de prensa. En ese sentido, el jerarca señaló que “hubo una falla sucesiva en distintas puertas de urgencia donde no se le realizó el PCR”, además de su responsabilidad personal por no respetar el confinamiento. “Vino de un foco infeccioso tremendo [y] no guardó cuarentena. De pronto no fue la actitud más responsable, pero sí fue responsable en consultar”, sostuvo Salinas. La directora de Salud del departamento, Alejandra Torres, dijo a radio Montecarlo que la situación en el departamento es “preocupante”.

Según informó Subrayado, la mujer se encuentra en CTI. Salinas indicó que los cinco diagnósticos positivos siguientes en el departamento “son del grupo intrafamiliar” y “afortunadamente no son brotes en los centros hospitalarios que consultó”. Asimismo, recordó que “toda persona que proviene del exterior a votar tiene que guardar cuarentena” y salir exclusivamente para votar.