“Este dictamen del fiscal no tiene un equilibrio y convicción suficientes como para que me sienta en la voluntad de acordar con este desafuero”, dijo el senador Julio María Sanguinetti al participar en el debate del desafuero de Guido Manini Ríos en la cámara alta. “Si el fiscal no le pide cuentas por lo menos al secretario de la Presidencia, a mí me invalida totalmente la calidad de esa solicitud. Me la invalida o por lo menos me pone en la duda, cosa que me basta” para votar en contra del desafuero, añadió.

“No podemos suspender el fuero de alguien que ha sido electo por 10% de la ciudadanía simplemente porque nos parece que...”, opinó el senador, que en varias ocasiones se refirió a la división de poderes y a la importancia de tener una mirada “restrictiva” y “celosa” sobre los fueros parlamentarios.

El ex presidente tampoco ve en la actuación de Manini “una intencionalidad criminal” ni “la intención del ocultamiento”, y señaló que “la premura o la demora” en hacer la denuncia sobre las declaraciones de José Gavazzo “no habría tenido consecuencias” porque él ya estaba “bien preso y bien condenado por todas las barbaridades que había cometido”.