“Nos preguntamos ¿por qué a nosotros no? ¿Seremos un sector que el Gobierno está dispuesto a sacrificar?”. Estas preguntas se encuentran en un comunicado de la Cámara de Infraestructura Técnica para Eventos y Espectáculos, en el que se asegura que se le viene pidiendo una reunión al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, desde agosto, así como a varios ministros, sin resultado alguno.

“Llevamos diez meses con ingresos cero, hasta la fecha no hemos recibido ninguna asistencia por parte del Gobierno. Nuestra Cámara representa a casi la totalidad de empresas proveedoras de servicios para la Industria de Eventos y Espectáculos la cual se encuentra paralizada desde el pasado 13 de marzo, somos uno de los sectores más afectados y castigados por esta pandemia. Y seremos de los últimos en volver a nuestra actividad”, dice el comunicado de la gremial, afiliada a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

La cámara advierte que de no recibir ningún subsidio por parte del Estado, existirá el riesgo de que “muchas de las empresas afiliadas a nuestra cámara desaparezcan en poco tiempo”. “La situación de nuestro sector es crítica, y necesitamos apoyo del gobierno, que hasta la fecha ha sido nulo. Vemos que a otros sectores se les ha otorgado subsidios. Entendemos que no están dadas las condiciones para retomar la actividad del sector, y estamos de acuerdo, pero mientras tanto necesitamos del apoyo del Estado para no desaparecer”, dicen los empresarios, que aseguran que en lo que va de la pandemia han continuado pagando tributos, aportes al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva, entre otras obligaciones, sin recibir ningún tipo de beneficio a cambio.

“Vemos subsidios para algunos sectores de la industria, pero el nuestro sigue siendo ignorado, sentimos una real tristeza e indignación que nuestra Industria no existe para el Gobierno, creemos que no somos más ni menos uruguayos. Parecería que no hay empatía hacia nuestro sector por parte del Gobierno”, culmina el comunicado, que pide una reunión “urgente” con Delgado.