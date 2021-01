La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) denunció a través de un comunicado que hay 16 cooperativas en construcción con falta de fondos debido al atraso en los pagos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) desde el mes de noviembre. Esto implica puestos laborales en riesgo, posibles multas por no pago en fecha a proveedores y al Banco de Previsión Social y el incumplimiento del cronograma de obras, además de la desfinanciación de las cooperativas.

El secretario general de Fucvam, Gustavo González, señaló a la diaria que ante el reclamo de las cooperativas, la respuesta de la ANV es que se está esperando dinero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que consideró que hay una responsabilidad “directa” del MEF, “que no le está pasando dinero al Ministerio de Vivienda [y Ordenamiento Territorial]” (MVOT), y del MVOT “por no denunciarlo”. “Algunas cooperativas ya tuvieron que mandar gente al seguro de paro”, aseguró.

“Acá lo que se da es el pronóstico de Fucvam: no se puede construir con el pico, eso sólo lo puede hacer un hornero, no los seres humanos. Al no haber un fondo nacional de vivienda, la partida presupuestaria ya era escuálida, y ahora con recortes es peor”, alertó González. El dirigente consideró que el MVOT “con estas partidas presupuestarias no va a poder cumplir” con sus obligaciones y que “la situación de la vivienda es muy compleja”.

El jueves el Ejecutivo de Fucvam se reunirá para hacer un “chequeo” de la situación de las cooperativas de Montevideo y el interior, y solicita -por tercera vez- una audiencia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. “Hoy nos dijeron que posiblemente la semana que viene nos puedan atender”, afirmó González.