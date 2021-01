El ministro de Defensa Nacional, Javier García, aseguró que en su opinión no pueden quedar “impunes” las personas que agreden o desacatan a las autoridades cuando estas piden el cumplimiento de las medidas sanitarias, en particular cuando se solicita respetar la distancia social.

Este lunes, en una conferencia de prensa, García opinó que “en algunos casos, donde ha habido desacato y agresiones, yo creo que no pueden quedar impunes, porque nadie impunemente puede exponer a la enfermedad y a la muerte a otra persona”. Para el jerarca “está arriba de la mesa” la figura de desacato que puede aplicar la Fiscalía “cuando alguien agrede a una autoridad que está haciendo cumplir la ley, una ley que está hecha para cuidarnos a todos”.

García consideró que “no es fácil” el trabajo que lleva adelante la Fiscalía en estas circunstancias particulares en que se debe, por ejemplo, “evitar las aglomeraciones en momentos de pandemia”. “Yo respeto mucho el trabajo de la Justicia”, aseguró, pero opinó que “da la impresión de que un desacato no puede quedar impune cuando ese desacato es a una ley que evita es que la gente se enferme y muera”.

El ministro sostuvo que las aglomeraciones no se dan “por desconocimiento ni falta de información” y aseguró que las personas que no respetan las normas no sólo se ponen en riesgo a ellas mismas, sino que están “exponiendo a la enfermedad y la muerte a su papá, su pareja, su abuela o su vecino”.

En el fin de semana hubo varias intervenciones policiales en el país, en Maldonado y Rocha hubo incidentes con los efectivos y esto derivó en la detención de algunas personas, según informó este lunes El País.

Medidas que restrinjan la movilidad

García también comentó algunas sugerencias de científicos (y señaladas por la oposición) sobre medidas que restrinjan la movilidad de las personas. Sobre este punto aseguró que hay varios ejemplos en el mundo donde no funcionaron, como Argentina.

“Esto no es sólo para plantear que hay que tomar más medidas. Concretamente, ¿cuáles son las que se proponen y han sido efectivas en otros lados del mundo? Muchos países del mundo han recorrido medidas que se están planteando y no han sido efectivas”, dijo García.

“Estamos en una situación inédita en la historia del país, con el cierre de fronteras. Deben ser de las medidas más duras que se conozcan. Ustedes saben que cuando uno restringe libertades, luego tiene que hacer cumplir eso. Entonces cada restricción, cada medida que se tome, el Estado tiene que ser capaz de hacer que esa ley se cumpla”, puntualizó el jerarca, y agregó: “Creemos que el camino que tomamos nos hizo ganar nueve meses, y fue efectivo”.

Especialistas revisan las condiciones para el ingreso a las carreras militares

García también destacó la creación de una comisión técnica integrada por epidemiólogos, infectólogos, médicos laboristas y abogados que va a revisar “todas las condiciones de aptitud física que estaban establecidas hace muchos años” para el ingreso a las Fuerzas Armadas. El objetivo es mantener sólo las que están vigentes hoy en día y quitar restricciones obsoletas, como la celiaquía o el HIV positivo.

Para el ministro “es anacrónico y discriminatorio que la condición de HIV positivo sea una condición limitante para estudiar una carrera académica, la militar o cualquiera que sea”. En este sentido ya se estableció desde noviembre que dicha condición no es un aspecto excluyente para ingresar al personal subalterno y a los servicios de las Fuerzas Armadas.