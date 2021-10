“La verdad es que los voy a desilusionar por lo que les voy a decir ahora. ¿Saben por qué? Me preguntan: ¿cuál es su vínculo con la empresa Kirma? A la empresa Kirma no la conozco; no tengo idea de qué es la empresa Kirma”. Así habló Daniel Reta, exasesor del exministro Germán Cardoso, en la comisión de Diputados que investiga las compras y gastos del Ministerio de Turismo, según consta en la versión taquigráfica. El lunes, tanto en la sesión de la comisión como fuera de ella, en declaraciones a la prensa, Reta negó conocer a la empresa de publicidad digital con sede en Estonia que ofreció un trabajo por 280.000 dólares que finalmente no se concretó.

No obstante, el formulario para inscribir a Kirma en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) está firmado por el entonces adscripto del ministro Cardoso, el mismísimo Reta. Hace una semana, la comisión investigadora pidió a Presidencia de la República la copia del registro de Kirma Services y de Cisneros Interactiva Panamá SA en el RUPE. En la respuesta, a la que accedió la diaria, se consigna que las dos empresas fueron ingresadas en la misma fecha, el 3 de febrero de 2021, por comunicación que efectuó el Ministerio de Turismo el 15 de enero de 2021.

El formulario de Kirma indica que se trata de una compra directa por excepción, según el artículo 33, literal D, numeral 8 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, utilizando como causal invocada: “Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivamente de quienes tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares”.

Como fundamento de la necesidad de solicitar la excepción, desde la cartera de Turismo se argumentó que Kirma Services “es el proveedor seleccionado por el ministerio para vehiculizar anuncios a través de las plataformas de Google Search, Display, Video y Native”. Luego de los datos la empresa, como la dirección en Estonia, el teléfono y los datos de la cuenta bancaria -de Bélgica-, dice que “el formulario debe ser firmado por responsable del organismo solicitante, mediante firma electrónica avanzada”. La firma es de “Adscripto ministro, Daniel Reta”. Por último, el formulario para inscribir a Cisneros Interactive Panamá SA también fue firmado por el exasesor de Cardoso.