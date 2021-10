“Yo nunca conocí a Kirma”, fue lo primero que dijo el abogado argentino Daniel Reta en rueda de prensa el lunes de tarde, luego de asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur). Reta era el asesor del exministro Germán Cardoso y Kirma es la empresa de Estonia que presentó una propuesta de publicidad digital por 280.000 dólares. Hace unas semanas, la agencia Young & Rubicam, que trabaja con el Mintur, había aclarado en un comunicado que la propuesta de Kirma les llegó tanto por Reta como por Elbio Rodríguez, otra persona cercana a Cardoso y al exasesor.

Reta aseguró que Rodríguez le envió por Whatsapp una propuesta para que la presentara a la agencia Young & Rubicam, “que es la que se encarga de todo esto”. “Pero yo no sabía ni siquiera que se llamaba Kirma. De hecho, nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Hasta los montos son distintos: eran de 31.000 dólares mensuales, nada que ver con la propuesta de Kirma”, subrayó. Aclaró que Rodríguez le mandó esa propuesta para que fuera evaluada por la agencia, pero que después no tiene “idea” de “cómo siguió” el proceso.

“Elbio Rodríguez es un amigo personal del exministro [Cardoso] y también es amigo mío, como lo son Remo Monzeglio [subsecretario del Mintur] y el exministro, que los conozco por mi actividad en la educación. Yo hace 20 años que estoy acá [en Uruguay] y hace 41 que me dedico a la educación. De hecho, he sido de alguna manera el fundador de dos colegios en Punta del Este; entonces, conozco a todas estas personas porque los hijos han sido alumnos míos”, contó. Agregó que Cardoso “no tenía idea” de los mensajes con las propuestas que le mandaba Rodríguez.

Reta aseguró que, en materia de publicidad, “el ministerio no define nada”, sino que “el que define es la agencia, que es la que contrata”. Subrayó que si el Mintur contrató a una agencia como Young & Rubicam, “que es lo mejor que existe” y “nadie puede decir una palabra negativa porque es de primerísimo nivel”, se pretende que ellos sean los que digan “sí o no”. “Cuando llega [la propuesta de publicidad], lo mandamos directamente a la agencia. Ese es el trámite que se hace normalmente con todas las propuestas, y ellos son los que después evalúan y dicen de darle para adelante con eso”, indicó.

Consultado sobre sus funciones como adscripto del exministro Cardoso, Reta dijo que “normalmente lo que hacía era coordinar las agendas del ministerio”, y trabajaba junto con Óscar Iroldi, que fue el personal que “aportó” el subsecretario de la cartera, Monzeglio, y gracias a eso pudieron “sostener al ministerio funcionando”. “Yo trabajaba en esa coordinación técnica, apoyando, sugiriendo y aprendiendo”, agregó. Ante la pregunta de por qué firmaba facturas, como figura en los expedientes que presentó Cardoso, contestó que “firmaba facturas de todo tipo” para “darles andamiaje”, porque la dirección nacional “estaba parada, virtualmente en un situación de no trabajo”, entonces, “había que acelerar la cantidad de expedientes que estaban muertos, que no se movían”.

Según Reta, Pérez Banchero estaba “desmotivado” porque “no ganaba suficiente”

La dirección nacional del Mintur, que estaba a cargo de Martín Pérez Banchero –quien denunció las supuestas irregularidades de la gestión de Cardoso– se encontraba “parada”, según Reta, porque el exjerarca “no estaba cumpliendo el rol como tenía que cumplirlo”. Además, aseguró que Banchero tenía “enormes diferencias con la agencia de publicidad”, e incluso “tenía un problema personal con Álvaro Moré”, cabeza de Young & Rubicam. Reta añadió que una vez Banchero le comentó que “estaba desmotivado porque lo que ganaba no era suficiente, entonces no le podía dedicar el tiempo que tenía que dedicarle al ministerio”.

En cuanto al uso de un auto oficial del Mintur, Reta dijo que era “para uso personal” y explicó: “Yo vivo en Maldonado. Salía de mi casa, porque iba con mi auto al colegio, volvía a mi casa –yo vivo en una chacra, en una zona rural–, de ahí me venía al ministerio, llegaba acá al mediodía y estaba en el ministerio hasta las 21.30; de ahí iba a comer algo –se imaginan que no almorzaba ni tomaba el té, porque era imposible por la cantidad de trabajo que había–. De ahí salía para Punta del Este, ¿y saben qué? –y esto no es de víctima, ¿eh?–, cuando llegaba al peaje Solís –pueden pedir las cámaras–, me tiraba, porque no podía más, y me quedaba dormido dos o tres horas. Llegaba a mi casa a las 5.30, me bañaba y salía de vuelta para el colegio. Así fueron mis días en el ministerio”.

El exasesor dijo desconocer qué era Kirma; sin embargo, en los expedientes que presentó Cardoso figura un correo electrónico de Reta –del 28 de diciembre de 2020– a una funcionaria del Mintur en el que dice “está ok, adelante, por favor” (expediente 2067 folio 20), y se trata del detalle de los montos de cuatro propuestas de publicidad digital, entre la que está la de Kirma Services. Consultado por este punto, Reta dijo a la diaria que cuando “daba el ok” era “exclusivamente en función de que siga el trámite para adelante, para que no se pare”. “Yo lo que hice fue el procedimiento del expediente, el global, no me detuve en si era Kirma o no, porque, como dije antes, no tenía idea. No conocía la propuesta. Era un expediente enorme, y la verdad que en la vida me puse a mirar qué es lo que tenía. La función mía era darle rápido porque estaba todo trabado”, insistió.

En tanto, según consta en la versión taquigráfica de la comisión, al final de la sesión Reta dijo que no se cree “merecedor, bajo ningún aspecto, de estar involucrado en algo que no existe, que no hay”. “No hay nada raro; no hay nada. ¿Que podrá ser alguien desprolijo? Y... señores, ¿ustedes no son desprolijos en su vida personal? ¿Nunca han sido desprolijos? A ver, cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede obviar algún paso, pero, por favor, de ahí a un hecho delictual, señores, hay una diferencia gigante, enorme. Así que bueno, le agradezco, señor presidente. Les agradezco a todos los diputados”, finalizó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, integrante de la investigadora, luego de la sesión dijo en rueda de prensa que hubo pocas respuestas por parte de Reta, no porque las haya eludido sino porque la mayoría fueron “no sé, no tengo conocimiento, no estaba en este tema”. Subrayó que en las declaraciones del exasesor de Cardoso hay “un claro direccionamiento hacia Elbio Rodríguez como el responsable de la propuesta de Kirma y de todo lo que tiene que ver con el hotel Serena” de Punta de Este, ya que dice que “se deslindó de la empresa que hizo la gestión” para comprarlo, y que fue “la pareja de Elbio Rodríguez quien asumió la responsabilidad en la sociedad”. Por último, Olmos dijo que Reta apuntó la responsabilidad sobre los gastos de publicidad en 60% a Rodríguez y en 40% a la agencia Young & Rubicam.