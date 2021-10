En la respuesta a un pedido de informes presentado por la Comisión Investigadora sobre las compras en el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó algo que ya había denunciado el exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, después de haberse negado a firmar compras directas de publicidad sin la certificación del MEF. La situación derivó en que el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, le pidiera la renuncia.

La contratación de publicidad estatal puede hacerse sin licitación, por una excepción que habilita el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), pero esta norma de la administración pública exige que en esos casos justificados se tenga “previa certificación” del MEF, tanto sobre los motivos de la compra directa como sobre los precios y condiciones del negocio. Eso explica el MEF en la respuesta al pedido de informes presentado por la Comisión Investigadora, en el que, además, los jerarcas informan que “no obran en este ministerio certificaciones de causal por excepción cuyos beneficiarios sean las firmas Kirma Services OU y Cisneros Interactive Panamá SA”. Ambas empresas tienen expedientes en el Ministerio de Turismo por compras de publicidad digital.

INVESTIGADORA| La contratación directa (por excepción prevista en el Art. 33 del TOCAF) requiere contar con la certificación del MEF.

Solicitamos información al MEF y esto respondió: pic.twitter.com/2bspG18huF — Nicolás Viera (@nicovieradiaz) October 14, 2021

Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio (FA) que junto al también frenteamplista Gustavo Olmos presentaron el pedido de informes al MEF en la comisión, consideró en diálogo con la diaria que se confirma “el apartamiento del Tocaf”, porque “no hay certificación del MEF que avale que se pueda ejecutar esas compras directas”. El diputado recordó que el pago a Kirma “no se hizo, pero el de Cisneros Interactive sí se hizo, a través de un banco en Costa Rica”.

El pago de 280.000 dólares a Kirma no se concretó porque el Banco República (BROU) no autorizó la transferencia a la cuenta indicada, por las políticas antilavado de activos, ya que la institución financiera a la que debía transferir, con sede en Bélgica, no es un banco tradicional, informó Búsqueda.

Este jueves la comisión investigadora se reunió y resolvió ampliar el plazo de finalización, del 8 al 15 de noviembre, ya que resta que llegue material solicitado a distintos organismos y entrevistar a distintas personas. Falta que concurran los exasesores de Cardoso Daniel Reta y Elbio Rodríguez, el asesor técnico del ministerio Óscar Iroldi, que fue coordinador de Marketing, el propio Cardoso, la exministra Liliam Kechichian y el exsubsecretario Benjamín Liberoff.

También ayer se enviaron alrededor de 120 preguntas a varias de las empresas involucradas que aceptaron responder por escrito las consultas. Se enviaron formularios a Netcom, Young and Rubicam, Kirma Services, Cisneros Interactive y Wavemaker.

Entre otros puntos, los diputados de la oposición consultan a las empresas qué tareas se cumplieron en el marco de los contratos. “En el expediente ningún funcionario se pregunta ni deja escrito si el servicio se hizo, no hay evaluación del servicio, y como no interviene la agencia Young and Rubicam no está claro”, apuntó Viera.