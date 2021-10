No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este jueves está previsto que vuelva a reunirse la comisión investigadora que funciona en la órbita de Diputados por las compras de publicidad en el Ministerio de Turismo —que abarca el período entre 2010 y 2021—, y se delinearán las preguntas que se enviarán por escrito a los representantes legales de la firma Kirma Services. En ese marco, el diputado del Frente Amplio (FA) e integrante de la investigadora, Gustavo Olmos, advirtió distintas “irregularidades” en la documentación que ha presentado Kirma.

Esta empresa con sede en Estonia recibió una adjudicación por compra directa de 280.000 dólares para publicidad digital. Según informó el semanario Búsqueda, entre distintos hechos que luego derivaron en la salida de Germán Cardoso del Ministerio de Turismo vinculadas a la compra de publicidad, estaba el caso de Kirma, una firma sin actividad en Uruguay ni antecedentes como proveedora del Estado. Además, aportó una cuenta de un banco panameño que fue observada por el Banco República, lo que frenó el pago, y posteriormente se comprobó que la oferta fue presentada por dos asesores del exministro —Elbio Rodríguez y Daniel Reta—.

Días atrás el actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, informó que la empresa se había puesto en contacto para desestimar el cobro, porque “no quieren estar en el lío”.

Olmos relató a la diaria lo hallado al analizar la documentación con que se cuenta de Kirma: “Tanto la factura como la nota de crédito [documento presentado cuando desistió del pago por el servicio] no cumplen con las formalidades que tiene el sistema de facturación en Estonia.

Desde abril de 2020 toda la facturación, por ser parte de la Unión Europea, debe ser electrónica. Al igual que en Uruguay, la factura debe cumplir ciertas formalidades, como tener lo que sería nuestro RUT [registro de la empresa], y eso no está; un código QR, para que el organismo fiscalizador de Estonia pueda validar que es real, lo que tampoco existe”. Además, planteó que la factura lleva el número 21 [la numeración es correlativa en función de las ventas], “lo que quiere decir que hasta diciembre de 2020 tuvieron ese número de ventas”, mientras que la nota de crédito de setiembre de 2021 tiene el número 61. “Es una relación absurda, porque cualquier empresa vende más de lo que devuelve, si no, no tiene lógica. Kirma es una empresa que todo lo que vende lo devuelve”, expresó.

A continuación, agregó: “Todos son elementos que agregan más información en el sentido de que todo lo que sucede alrededor de Kirma es opaco”. Olmos dijo no tener claro si esto constituye una ilegalidad, pero “sin dudas hay irregularidades”, porque “se espera que cuando el Estado contrata a una empresa proveedora esta cumpla con toda la normativa en su país de origen”. Añadió que surgen “sospechas” sobre Kirma Services y su rol en la contratación directa del Ministerio de Turismo: “Es una empresa que dio una cuenta bancaria a la que no se pudo transferir porque había sospechas de lavado de activos; luego, en lugar de cambiar el banco, cambió el beneficiario, porque se crea una empresa en abril de 2021 y se dan instrucciones por mail -sin ninguna certificación notarial ni dar ningún nombre-. Nada es transparente, todo es raro y confuso en relación a Kirma”.

El diputado del FA indicó que “parte de las preguntas” que se harán a la empresa será la relación con los dos asesores del exministro Cardoso. De la misma forma se consultará a Rodríguez y a Reta, que comparecerán la próxima semana, sobre su relación con Kirma: “la agencia de publicidad [que trabaja con el Ministerio de Turismo] dijo que no conocía a esta empresa y que la propuesta le llegó en un Whatsapp enviado por los asesores de Cardoso. Son preguntas que tenemos y por ahora no hay respuestas”.