Remo Monzeglio, subsecretario del Ministerio de Turismo, fue el primer invitado a la sesión del miércoles de la comisión de Diputados que investiga las compras y gastos de esa cartera. Al inicio, entre varias preguntas, el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos consultó al jerarca sobre sus funciones y la creación de un comité de marketing. Monzeglio contestó que, en su caso, sus funciones, “consensuadas” con el extitular del ministerio, Germán Cardoso, eran ocuparse de la “conectividad aérea; el trato con las compañías y operadores de cruceros; los pasaportes sanitarios y la licitación de los hoteles con casino”.

En cuanto a la creación de un comité de marketing, Monzeglio dijo que en los primeros meses de la gestión de Cardoso “se fueron dando circunstancias que llevaron a lo que podría definir como un mal relacionamiento con el director nacional de Turismo”, Martín Pérez Banchero, quien denunció las irregularidades de Cardoso. Agregó que “desde el principio hubo un rompimiento de las relaciones personales” entre ambos jerarcas.

“Esa mala relación derivó en que no funcionara adecuadamente en materia de las decisiones de marketing. En consecuencia, yo tuve reuniones varias con el exministro Cardoso para decirle que, de alguna manera, se debía funcionar”, sostuvo. Además, según el jerarca, Pérez Banchero también “tenía problemas de relacionamiento” con Álvaro Moré, presidente de Young & Rubicam, agencia de publicidad que trabaja con el ministerio: “No se hablaban”. Por tanto, según Monzeglio, luego de una reunión se acordó conformar un comité, “que se llamó de marketing”, integrado, entre otros, por Pérez Banchero, Daniel Reta, asesor de Cardoso, y Oscar Iroldi, quien esta semana volvió a su rol de asesor del subsecretario, por resolución del actual ministro, Tabaré Viera.

Luego, contestando a otras preguntas de Olmos, Monzeglio dijo que “la definición de los medios a contratar” la realizaba” el propio ministro Cardoso”. “Y, culminando con mi contestación al señor diputado Olmos, le digo que mi única participación fue en la conformación de esa primera instancia [la creación del comité]. Nunca participé en ninguna otra reunión en la que se definiera ningún aspecto publicitario, de marketing, de contratación, de contacto con la agencia”, señaló.

Kilómetros de rutas y horas de Zoom

Acto seguido, Monzeglio presentó dos gráficas a la comisión, una que mostraba los “kilómetros recorridos” en “misión oficial” por los principales jerarcas de la cartera en salidas a los 19 departamentos del país: Cardoso (17.860), Monzeglio (6.360), Pérez Banchero (2.624) y Roque Baudean (3.724), quien sustituyó a Banchero luego de ser cesado. Además, llevó otra gráfica en la que mostraba que, de 204 horas de reuniones por Zoom, Pérez Banchero sólo asistió a 12,5.

“Y si en alguna pregunta todavía alguien me puede recordar que yo dije que el doctor Pérez Banchero era inoperante, les quiero decir que lo dije en función de esto: para el diccionario de la lengua española, la inoperancia es la falta de eficacia en la consecución de un propósito o fin. Inoperante es ineficaz. Y para mí esto es ineficacia pura. Y si agregué que abdicaba en sus funciones esenciales, sin tener, repito, nada en contra personalmente y mucho menos profesionalmente del abogado doctor Martín Pérez Banchero, dudo que vaya a encontrar a alguien que me discuta que no abdicó de sus funciones esenciales”, sentenció el subsecretario.

Luego, consultado por Olmos sobre si conoce por qué vía llegó al ministerio la propuesta de Kirma Services, empresa de Estonia de publicidad digital, por un monto de 280.000 dólares, contestó: “No, no tengo idea”. Ante la pregunta de si conoce a algún representante de esa empresa, dijo: “No, absolutamente”.

Luego de la sesión el diputado Olmos sostuvo en rueda de prensa que Monzeglio “hizo una larga exposición, mitad respuesta y mitad alegato político”. “Hizo algunos planteos respecto a algunas compras o actividades de los períodos de gobierno anteriores. Mostró menos preocupación por las compras directas de esta administración, de 800.000 dólares o de 280.000 dólares a una empresa de Estonia sobre la cual seguimos sin tener respuesta”, subrayó. Agregó que invitaron a los representantes de la empresa a la comisión y “no responden los mails, no dicen ni sí ni no, ni blanco ni negro”.

Sin embargo, la diaria se contactó con el abogado Eduardo Sasson, asesor de la empresa de Estonia, y aseguró que desde Kirma “contestaron, poniéndose a disposición” de la investigadora “para contestar preguntas”, pero no en forma presencial, ya que el requerimiento de ir personalmente “sería un poco infantil”.