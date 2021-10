Este miércoles se conoció el informe del Precio de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), la nueva referencia que toma el gobierno desde mitad de año para efectuar ajustes cada mes en las tarifas de los combustibles, según se aprobó en la ley de urgente consideración (LUC). En este caso y ante el período al alza del barril de crudo internacional, el PPI marcó una suba de 4,38% para la nafta Premium, 4,59% la nafta Super, 13,83% el gasoil 50 S y 13,81% el gasoil 10 S –de uso marginal–.

No obstante este informe, el Poder Ejecutivo anunció hoy que no ajustará las tarifas en noviembre, y explicó en un comunicado que la decisión se tomó “luego de analizar la evolución de los PPI, en combinación con los resultados de ANCAP, que continúa recibiendo importantes ingresos derivados de la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil”.

“De esta forma, el Poder Ejecutivo mantiene el criterio de destinar los resultados extraordinarios de ANCAP a favorecer la reactivación económica en la etapa pospandemia”, argumenta el comunicado del Ministerio de Industria, que señala que según los aumentos del precio del crudo, “las tarifas al público habrían aumentado 3,8% ($ 2,69 por litro) para el caso de la nafta Súper 95 y 13,7% ($ 6,83 por litro) para el Gasoil 50S a partir del 1º de noviembre”.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, habló hoy del tema en diálogo con Teledoce, antes de que se confirmara la decisión del Ejecutivo. Ante la consulta específica, negó que esto tenga que ver con el referéndum futuro contra los 135 artículos de la LUC, que incluyen el nuevo sistema de ajuste de los combustibles.

Para la decisión, según explicó, “Tomamos en cuenta el informe de la Ursea y los números de Ancap, que está teniendo un resultado extraordinario muy marcado y muy sostenido en el tiempo, vinculado con la exportación de energía eléctrica que hace UTE, que es con gasoil de Ancap [porque deben prenderse las centrales térmicas]”. En esa línea, Paganini complementó: “Lo más probable es que hoy decidamos, y creemos que podemos mantener los precios al mismo nivel que el mes pasado. Es una posición preliminar a confirmar con el equipo económico”.

Ya a finales del mes pasado, el gobierno anunció que las tarifas no sufrirían cambios en octubre producto de esta situación. Previamente y desde que rige el nuevo esquema, se han decretado tres subas y una baja mínima de los precios al público, acumulando en el período un aumento de 12 pesos la nafta y de 9,54 pesos el gasoil.

La decisión de apartarse del PPI, es decir, la regla preestablecida por las autoridades, generó críticas de analistas. Consultado el ministro sobre la utilidad de la referencia del PPI si luego no se tendrá en cuenta, indicó: “Sirve para saber dónde estamos parados; en un mundo con el petróleo aumentando, cuando eso se proyecta los precios de los combustibles deberían subir. Tenemos empresas públicas que tienen que tener un resultado para no llegar a problemas de caja, y si pueden moderar el problema, [asumiendo en este caso Ancap el incremento del crudo], el gobierno lo toma en cuenta”.

“Así como tomamos en cuenta los sobrecostos, también tomamos en cuenta las cosas extraordinarias que son a favor y no tenemos que trasladarle a la ciudadanía”, añadió.

“Un efecto coyuntural negativo”

Pese a las declaraciones del ministro, el semanario Búsqueda publicó este jueves dichos en otro sentido tanto del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, como del director de Ancap Richard Charamelo (Partido Nacional). Además, informó que en los últimos días hubo reuniones a nivel del gobierno para analizar el sistema de ajuste de tarifas, en busca de una fórmula que permita no aplicar aumentos hasta que se zanje la discusión sobre la LUC. Entre las alternativas, se menciona rever el método de ajuste cada mes o crear un fondo de estabilización.

Delgado dijo a Búsqueda que el nuevo esquema se empezó a aplicar bajo “una circunstancia en que el petróleo viene subiendo permanentemente”. Agregó: “A mí no me importa que Ancap gane millones de dólares, lo que me importa es que tenga precios estabilizados y que la gente gane con un combustible más barato”. En ese sentido y consultado sobre si podría haber una decisión política de no modificar tarifas en virtud del referéndum, respondió: “Un efecto coyuntural que es negativo, que impacta negativamente. Lo que pasa es que ahí hay que ver la espalda que tiene Ancap”.

Charamelo manifestó el miércoles a radio Universal que Ancap ya está “en la línea de equilibrio y si se sigue disparando [el precio del petróleo], va a depender de una voluntad del Ejecutivo para compensar” que no se ajusten las tarifas. “O si no, directamente tendremos que subir los combustibles cuando llegue el momento”, agregó.