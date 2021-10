El jueves era un día clave en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur), ya que uno de los invitados fue Elbio Rodríguez, persona cercana al exministro Germán Cardoso, que se desempeñaba como una especie de asesor, aunque no ocupaba ningún cargo oficialmente.

Rodríguez había sido señalado por la agencia de publicidad Young & Rubicam –que trabaja con el Mintur– como uno de quienes presentaron la propuesta de la empresa estonia Kirma Services, por un trabajo de publicidad digital de 280.000 dólares. El trabajo quedó en la nada porque la cuenta a la que pidieron que se transfiriera el dinero era de un banco de Bélgica que no cumplía con los requisitos establecidos por el Banco República para prevenir el lavado de activos.

En el Parlamento, Daniel Reta, quien fue adscripto del ministro Cardoso, dijo que no conocía a la empresa Kirma, aunque luego se supo que fue quien firmó su inscripción en el registro de proveedores del Estado. Restaba conocer lo que tenía para decir Rodríguez, que luego de la sesión de la comisión evitó hablar con la prensa.

Según consta en la versión taquigráfica de la comisión, Rodríguez señaló, antes que nada, que no era asesor de Cardoso y que ese es un título que le “puso la prensa”. “Yo lo que hice fue colaborar en forma honoraria, como creo que en el momento de pandemia lo hicieron muchos ciudadanos del Uruguay en diferentes cosas. A mí me une con Cardoso una amistad de muchos años, desde la adolescencia, incluso desde antes de que el señor Cardoso fuera edil, y me honra su amistad. A lo cual, cuando Cardoso tiene el honor de ser nombrado ministro de Turismo, me invita a que lo acompañe y yo accedo en un carácter absoluta y totalmente honorario”, indicó.

En cuanto a Kirma, Rodríguez dijo que es una empresa con la que mantuvo “una relación comercial, durante un año y algo, antes de ser conocida”. Sostuvo que desarrolló campañas con la firma de Estonia por la empresa que tiene en Paraguay, “vinculada al juego en línea”. Cuando se le consultó si conocía a personas de Kirma, contestó que a dos: una que “se llama Andrew”, con la que tuvo “el placer de empezar a trabajar e intercambiar ideas para realizar la contratación”. “Como consecuencia de todo este tema mediático, politizado –como quieran llamarle–, tuve contacto con Giorgios, que es el dueño de la empresa”, agregó. En cuanto a qué experiencia tiene Kirma en Uruguay, Rodríguez dijo que “ninguna, porque el primer trabajo que se intentó hacer en Uruguay fue con el Mintur”.

Consultado por el comunicado de la agencia de publicidad que lo relacionó con la propuesta de Kirma, dijo que “es parcialmente cierto”, y agregó: “Yo fui quien llevó a la agencia Young & Rubicam a la empresa Kirma, como sugerencia a la mejor empresa de comunicaciones del Uruguay. Sí; yo se la llevé. Eso es cierto; no hay nada para objetar ni para decir”. Pero aclaró que no lo hizo “en nombre de Cardoso” y que el entonces ministro “ni estaba al tanto”.

Más adelante, Rodríguez dijo que cuando acercó a Kirma a Young & Rubicam su idea era “ajustar el presupuesto lo más que se pudiera para poder ganar al cliente”. Agregó que su objetivo “como empresario” era lograr que Kirma “se convirtiera en un proveedor digital de la agencia y que, como consecuencia, pudiera dar servicios no sólo a Turismo, sino a otros ministerios o entes del Estado, como Antel, el Banco de Seguros del Estado y a las propias empresas privadas que Young & Rubicam tiene en su cartera”. “Es decir, quería generar una buena impresión, una buena relación costo-beneficio para la agencia, que pudiera contrastar y, a partir de ahí, mi idea era poder generar un negocio lucrativo. En esta no había comisiones”, sostuvo.

Kirma pidió que parte de la información que brindó sea declarada “secreta”

A todo esto, el diputado del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera dijo en rueda de prensa que con esta comparecencia se cerró un círculo de asesores y colaboradores del exministro Cardoso, que a su vez irá a la comisión como invitado –el jueves– para recibir preguntas sobre los expedientes, y allí se terminará de redondear un escenario que permitirá “sacar algunas conclusiones”. “Lo cierto es que todas las vinculaciones indican que se tomaron decisiones de contratación de empresas, como es el expediente 2067, que tiene a Kirma y otras empresas, que en definitiva son decisiones del ministro. Y las comparecencias así lo ratifican”, subrayó.

El diputado agregó que hay algunas cosas que no le “cierran”; por ejemplo, que Rodríguez sostuviera que trabajó como “asesor honorario” de Cardoso hasta mediados de agosto de 2020, pero el expediente de Kirma, en el que Rodríguez figura por haber llevado la propuesta, es de diciembre de 2020. “Entonces, ahí hay desfasajes que por ahora siguen en la intriga”, subrayó. Además, Viera destacó que la empresa Young & Rubicam, que es uno de los “elementos clave de todo esto”, todavía no ha respondido las preguntas que le envió la comisión.

“Lo que noté –porque además, tuvimos algunos episodios no muy buenos con el señor Rodríguez en la comisión– fue que hay una defensa acérrima de su vinculación con Kirma. Más que defender al ministerio, se dedicó a defender a la empresa Kirma. Cada uno defiende los intereses que le parece. A lo que voy es que, decididamente, es una empresa con la que tenía conocimiento el señor, y una vinculación primero privada y después, que pasa al Mintur, también pública”, indicó.

El jueves también compareció Óscar Iroldi, asesor del subsecretario del Mintur, Remo Monzeglio, que integró el “comité de marketing” creado por Cardoso ante la mala relación entre el presidente de la agencia Young & Rubicam, Álvaro Moré, con el ex director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, quien denunció las supuestas irregularidades en las compras y gastos y fue cesado por Cardoso.

El diputado de la oposición consignó que Iroldi respondió todas las preguntas, excepto algunas que, según manifestó este último, versaban sobre cuestiones que no estaban en su “dominio de tareas”, por ejemplo, justamente, la contratación de publicidad. “Las demás las respondió desde un perfil administrativo y técnico, y de alguna manera también fue muy elogioso respecto de la gestión del FA, de la exministra [Liliam] Kechichian, haciendo énfasis en que se había mejorado la parte técnica del ministerio”, indicó.

Por último, Viera dijo que la empresa Kirma contestó por escrito las preguntas que le envió la comisión, en inglés y acompañadas por una traducción al español, pero desde la empresa de Estonia indicaron que la información que brindaron es personal, atinente al responsable de la empresa, y por lo tanto, solicitaron que “no tenga dominio público”. El diputado explicó que el único mecanismo que puede utilizar la comisión para cumplir con ese pedido es declarar el tratamiento del tema como “secreto”; por lo tanto, así se procedió el jueves en la investigadora, en una decisión votada por unanimidad.