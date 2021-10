En la mañana del martes, el actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, compareció ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga las compras y gastos de esa cartera. Allí, el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos lo consultó por la contratación de la empresa de Estonia Kirma Service (por 280.000 dólares) que se hizo durante la gestión de Germán Cardoso, y acerca de por qué, según el actual ministro, la empresa había desistido de cobrar por ese trabajo.

Viera respondió que por lo que le “informaron”, Kirma “no empezó a dar el servicio ni se pagó porque tuvo problemas por la transferencia del Banco República. “No sé exactamente por qué motivos. Aparentemente, era porque la institución financiera dispuesta por ellos, que estaba en Bélgica, no estaba dentro de las que el banco les hace transferencias. No sé si se debía a que no era exactamente un banco y era una institución financiera de otro orden”, indicó.

Agregó que después esa empresa proporcionó una cesión de derechos a otra empresa, “a fin de cobrar en Estados Unidos”, pero la “cesión no quedó perfectamente legal, a dictamen de la jurídica del ministerio; por lo tanto, tampoco funcionó”.

Viera dijo que luego el ministerio recibió dos comunicaciones de Kirma, “vía mail”. En una “decían que su cuenta para pagos era la que habían proporcionado, que no tenían otra”. En la otra decían “simplemente” que “desistían de la propuesta”. “No se había pagado absolutamente nada y tampoco se había brindado ningún servicio; de cualquier manera, ese expediente hoy está a consulta de la división jurídica del ministerio, a fin de que nos informen los pasos a seguir. Yo puedo suponer cuáles serán, pero preferiría que Jurídica dictamine”, indicó.

El martes el exministro de Turismo y actual diputado Germán Cardoso también estuvo presente en la sesión de la comisión investigadora (porque pidió investigar, entre otras cosas, su propia gestión), y se refirió a la “famosa contratación de Kirma, que es la que ha tomado relevancia, estado público, de manera un tanto llamativa”. Subrayó que forma parte de un paquete de tres contrataciones y “es la única que no se ejecuta y no se cobra”.

Cardoso explicó que “la norma” en publicidad digital “es que se cobra primero y, después, se ejecuta la campaña”. “Nos pasa a cualquiera de nosotros, que somos actores esencialmente políticos y, seguramente, en campaña electoral contratamos Facebook, Instagram, para publicitar cualquier tipo de eventos, de actividad. Si nosotros no pagamos, ni Facebook ni Instagram nos ejecutan la campaña que queremos publicitar o dar a conocer”, sostuvo.

Por lo tanto, Cardoso dijo que “al haber habido problemas de pago, la campaña no rodó” y “al no haber rodado la campaña, no se ejecutó”. “Entonces, estamos en un camino de ida y vuelta; de que, por un lado, si la empresa no ha cobrado, no ejecuta el material, el cual debería haber recibido, se le debería haber enviado; y, por otro lado, al no haber sido de alguna manera resarcido en la ejecución de la campaña, el ministerio tampoco pagó”, subrayó.

En tanto, la comparecencia de Martín Pérez Banchero, exdirector nacional de Turismo, ante la comisión el lunes, tuvo repercusión dentro del Partido Colorado (PC). El martes la bancada de diputados del PC emitió una declaración en la que aclaran que Banchero, “que en el anterior período de gobierno fue prosecretario de la Cámara de Representantes y que tiene conocimiento y trato fluido con varios integrantes” de la bancada, “nunca pidió que se le recibiera a efectos de formular denuncia alguna”. Además, sostienen que Banchero “nunca puso en conocimiento” de la bancada “los hechos a los que se refiere, de los que los legisladores firmantes se enteraron por la prensa”.