Los Pandora Papers surgen de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló el uso de sociedades offshores en países donde hay bajos tributos, conocidos como paraísos fiscales. A nivel internacional el escándalo salpicó a políticos, empresarios y celebridades y en Uruguay comienzan a conocerse los primeros nombres involucrados. Según publica Búsqueda, el medio nacional que participó en la investigación, los jugadores de la selección uruguaya de fútbol Diego Godín y Luis Suárez, el empresario del transporte Juan Salgado y la familia Peirano son algunos de los personajes que decidieron abrir empresas en paraísos fiscales.

Según el semanario, en los Pandora Papers se identificó a 485 uruguayos como beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos o trusts, muchos de los cuales están o estuvieron domiciliados en paraísos fiscales. A pesar de que controlar activos offshores o usar sociedades de papel para hacer negocios internacionales no es ilegal, en muchos casos se usan para evadir pagar impuestos en los lugares de residencia oficial.

En el caso de los jugadores, según informa el semanario, utilizaron empresas offshores para manejar los ingresos por sus derechos de imagen. Godín firmó un contrato de cesión de sus derechos de imagen a una sociedad anónima de Islas Vírgenes Británicas, cuyas beneficiarias finales eran su hermana y una prima. Según declaró Marcela Helbling, prima de Godín, el jugador declaró todas sus ganancias al fisco español, aunque no habilitó documentos que lo demostraran y comentó que “la estructura se creó porque era lo usual y los clubes europeos muchas veces lo pedían”.

Según Búsqueda, el manejo de la familia Godín es similar al que hizo Luis Suárez. Recuerda que en 2017 el medio holandés NRC divulgó que entre 2006 y 2014 el jugador derivó los ingresos por derechos de imagen a una offshore registrada en Panamá.

Otro de los involucrados en los Pandora Papers es Juan Salgado, el presidente de Cutcsa, quien a pesar de haber declarado a la prensa que no era accionista del Shopping Nuevocentro, sí lo fue, a través de una offshore en Panamá en la que también participaron el empresario y candidato por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, el impulsor del shopping Carlos Lecueder y el gerente general de Cutcsa, Fernando Barcia.

La empresa offshore funcionó desde 2012 a 2017. Desde el estudio que la creó se le respondió al semanario que la hicieron antes de la Ley de Convergencia Técnica en Materia de Transparencia Fiscal Internacional, porque “con la vigencia de la ley referida, muchos registraron las acciones a su nombre. Pero otros usaron vehículos societarios, jurídicamente legítimos, para mantener una suerte de razonable anonimato”.

Salgado dijo, al ser consultado por Búsqueda, que no recordaba “haber dicho si tenía o no tenía” acciones en el shopping Nuevocentro y agregó que si lo dijo fue “quizás por la formación” recibida en su casa “de no andar diciendo lo que uno tiene”.

Por otra parte, los hermanos Jorge, Dante, José, Juan, Luisa, Blanca y María Peirano Basso y su padre Jorge Peirano Facio también aparecen vinculados a la apertura de sociedades anónimas con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, en este caso creadas a fines de 1999 y cerradas en 2005, cuando fueron dadas de baja por falta de pago de la cuota de mantenimiento, de acuerdo al registro del bufete Alcogal, que las creó.

En los Pandora Papers no hay información sobre en qué rubro estaban registradas las empresas y los Peirano no respondieron las consultas del semanario que recuerda que los hermanos Jorge, Dante y José Peirano fueron condenados por la Justicia en 2017 por el desvío de varios millones de dólares del Banco Montevideo a empresas del grupo familiar en 2002.

La también uruguaya Carmen Burgos, esposa del exvicepresidente de la FIFA condenado por estafa y lavado de activos Eugenio Figueredo, está vinculada a una offshore de Eduardo Deluca, exdirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Búsqueda consultó a Burgos la razón que la vinculaba a esa empresa pero no obtuvo respuesta. Burgos fue indagada por la Justicia en el marco de la investigación penal que derivó en la condena de Figueredo, ya que estaba vinculada a sociedades anónimas que recibieron dinero de la corrupción, pero su investigación fue archivada.