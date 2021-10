El intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, fue consultado este miércoles por la cifra de pobreza infantil que divulgó a principios de mes Natalia Argenzio, directora por el Frente Amplio (FA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Según sus datos, en Salto la pobreza infantil se incrementó 44% en 2020; sin embargo, Lima no maneja la misma información: “Si es una percepción que tiene, me parece que no recibe un sueldo pago por los uruguayos para transmitir las percepciones que tiene, si no que ese lugar de responsabilidad es para transmitir información objetiva”, lanzó.

En diálogo con la diaria, Argenzio había explicado que el cálculo fue estimado según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020, que fueron “triangulados” con el informe Una mirada comparada entre el 2019 y 2020, del Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay. De estos datos “surge el aumento de 33% de la pobreza infantil a nivel nacional respecto al año anterior (35.357 niños, niñas y adolescentes)”, sostuvo y puntualizó: “En Salto el aumento estimado fue de 44%, lo que significa que en 2020 el número de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza fue de 9.883”.

El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, estuvo en Salto reunido con el intendente y también fue consultado por estas cifras. Señaló que cuando asumió el actual gobierno la situación de vulnerabilidad social en el departamento alcanzaba a unas 21.000 personas, entre ellos 4.000 niños y niñas de cero a tres años.

Lema se limitó a decir que “no correspondía” cuestionar a Argenzio, pero opinó que la información debería estar contextualizada, “si no se enciende una alarma sobre algo que no es real”.

El jerarca departamental, sin embargo, apuntó directamente contra Argenzio: “Es muy sencillo ir al departamento de Salto -porque, de repente, donde está no la entrevista ni Charoná-, venir a Salto y aprovechar que está reunida con la intendencia, que hay prensa, manejar ese tipo de información. Es irresponsable”, calificó el intendente. Lima aseguró que buscó información oficial en el Mides, el INAU y el INE y no encontró los mismos datos que Argenzio sobre la cantidad de niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza.

“Hasta el día de hoy no he encontrado en ninguna de las instituciones que conforman el Estado nacional esa información. A mí, como intendente de Salto, no me gusta que se maneje información que no es cierta”, puntualizó, y señaló: “Cuestiones como esas son las que llevan a que la política no sea vista con la imagen que todos queremos”.

El miércoles por la noche, Argenzio le respondió a través de Twitter: “Hace más de 1 año con mi equipo recorremos el país y estamos en contacto con la realidad de la infancia y adolescencia. La pandemia y el recorte de muchas políticas sociales a partir del presupuesto nacional agravó la situación de niño/as y adolescentes en todo el territorio”, escribió.

La directora de INAU defendió las cifras que aportó y aseguró que son estadísticas “de elaboración propia” con base en datos del INE y del observatorio del Comité de Derechos del Niño. Argenzio reafirmó su preocupación “por el aumento de familias con niño/as y adolescentes en situación de pobreza. Desde INAU estamos trabajando en la generación de diagnósticos correctos e indicadores para desarrollar políticas públicas que mejoren esta situación”, y opinó que es “un debe para Uruguay tener mayores datos oficiales sobre la multidimensionalidad de las mediciones asociadas a la pobreza y no sólo medida por ingresos”.

Argenzio repasó en la red social los indicadores de pobreza y subrayó que “los mayores valores se registran en Cerro Largo, Rivera, Artigas, Salto y Paysandú. Los niveles más bajos se dan en Maldonado y Florida. Para el año 2019 había, en Salto, un estimado de 1.417 niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza. En 2020 se registró un total de 4118. En Salto se triplicó la cifra”, sentenció.

Dentro del FA el diputado José Carlos Mahía respaldó a Argenzio, también a través de Twitter, al opinar: “Mantengamos el respeto a las opiniones políticas de todos, las de nuestros adversarios y por supuesto las de nuestras compañeras también. Descalificar al otro nunca es el camino”.

