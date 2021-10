El plenario de la Cámara de Senadores comenzó a discutir este martes desde las 10.00 el proyecto de Rendición de Cuentas que presentó el Poder Ejecutivo y que se aprobó en comisión el jueves. Esta semana está previsto que la cámara alta vote el texto, que luego retornará a Diputados para su aprobación definitiva. La senadora nacionalista Carmen Asiaín fue la encargada de presentar el informe en mayoría, mientras que el senador frenteamplista Óscar Andrade manifestó la postura de la oposición, que no acompañará el proyecto en general.

Ambas exposiciones estuvieron centradas en una de las polémicas del proyecto, el fideicomiso para la regularización de asentamientos con fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC), pero también cruzaron acusaciones sobre la actuación en la pandemia y la herencia de los gobiernos frenteamplistas esta administración sostiene haber encontrado.

Asiaín afirmó que la coalición salió “robustecida” del tratamiento en comisión de la iniciativa, pese a que “hubo diferencias al comienzo que luego fueron zanjadas y plasmadas en el texto”. Dijo que casi la mitad de los artículos fueron votados por unanimidad y que hubo aportes y sugerencias de la bancada de la oposición que también fueron votados. En su discurso hizo una extensa evaluación de la situación de partida del gobierno de Luis Lacalle Pou, al 1 de marzo de 2020. Habló de un “déficit grave” en materia económica propiciado por la gestión frenteamplista, el cual “condicionó” a la administración, que luego, además, debió hacer frente a la pandemia.

También se explayó sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional. La senadora sostuvo que pese al desafío que implicó el contexto de crisis socioeconómica, Uruguay “sigue siendo reconocido como uno de los países con mejor manejo de la emergencia sanitaria”, y aunque reconoció que es de los que menos invirtieron en 2020 en términos de recursos para la pandemia, aseguró que “la explicación es que se partía de un piso superior al del resto de los países, porque Uruguay cuenta con estos dispositivos estabilizadores como la seguridad social, los seguros de paro, salud universal, educación; tramas y políticas históricas que otros países no tienen”. También destacó la política en salud y específicamente de vacunación que implementó el gobierno, que dejó al país “líder en vacunación” en el mundo.

“La Rendición de Cuentas de 2020 es eminentemente social, con foco en la primera infancia, en la atención de una solución y dignificación habitacional mediante el abordaje del problema de los asentamientos, en la promoción del empleo juvenil y de los privados de libertad. Las prioridades de esta Rendición de Cuentas son los más vulnerables”, aseguró.

Por otra parte, Asiaín afirmó que se trata de una Rendición de Cuentas “respetuosa del contribuyente, cuidadosa de sus ya pesadas cargas, sin aumento de impuestos, a través de la optimización de los recursos del Estado”, y negó que haya habido “un ajuste fiscal”; en todo caso, sostuvo que “hubo un afloje fiscal”. “Se rinde cuentas de haber cumplido por primera vez con las metas fiscales. Esto es un hito histórico. Cuando se habla en los medios de que hubo un ajuste fiscal hay que poder sostener este relato. Lo que marca el dato es que no sólo no hubo superávit fiscal, sino que aumentó la deuda en 10%, el endeudamiento se fue a las nubes”, remarcó, y concluyó que es una Rendición de Cuentas “incremental, a favor de la gente”.

Asentamientos: la “prima donna” de la Rendición

La senadora hizo foco en la “prima donna” de la Rendición de Cuentas: el Fideicomiso Integración Social y Urbana para regularizar asentamientos, financiado con fondos del INC. Acusó al FA de no haber atendido “antes a cabalidad el tema de los asentamientos”, y señaló que el propósito de la medida es “integrar a estas personas no sólo en una regularización y realojamiento, en los casos en que sea necesario, sino también asegurar la permanencia en una vivienda digna, en un barrio digno con acceso a políticas públicas”.

Explicó que se decidió acudir al dinero del INC porque el fideicomiso “necesita un flujo constante de fondos y el destino de los impuestos [que se pretende reasignar] lo asegura. Se optó por esta forma, por que salga el financiamiento de dos impuestos que antes tenían como destino el INC, nada más que por el plazo de vigencia de este fideicomiso hasta 2024”. Además, dijo que luego de la negociación en la comisión se acordó otorgarle al instituto “una reasignación anual de 15 millones hasta 2024, que son más que los 14,2 millones que tiene actualmente”. “Se aclara en el nuevo texto que después la recaudación volverá al INC, pero además se crea un plus, un fondo de 25 millones de dólares para subsidiar préstamos a tasa cero de colonos, reconociendo esta administración una deuda que viene desde 2015”, añadió.

Para Asiaín, luego de alcanzado el acuerdo con los senadores nacionalistas disconformes, Cabildo Abierto y los senadores de Ciudadanos (Partido Colorado), que inicialmente no querían acompañar la propuesta, “se logró más que lo planteado originalmente”. También cuestionó la “suerte de desconfianza gratuita e injusta” por parte de la oposición, y alegó que “parece bastante particular que si en 15 años no se atendió el ‘problemún’ de los asentamientos lo que se cuestiona es la forma de financiamiento. Se cuestiona el cómo y no el qué. Esta administración se está haciendo cargo de empezar a tratar el problema de los asentamientos. Ese es el qué”, aseveró.

Andrade: “Hay un conjunto de políticas que profundizan la desigualdad”

A su turno, Andrade fundamentó el voto negativo del FA. Criticó la “narrativa” que dijo que pretende instalar el gobierno sobre la herencia negativa que dejaron los gobiernos frenteamplistas, y cuestionó que pese a las críticas que hacía la anterior oposición sobre los ajustes tarifarios, se aumentaron las tarifas de las empresas públicas y los combustibles. “Estuvo la pandemia, y la pandemia generó un impacto económico. Pero ¿cuál es el fundamento económico de haber deteriorado los salarios, aun de las actividades económicas que crecieron?”, inquirió luego. Andrade dijo que el centro de las críticas de la oposición se basa en que “hay un conjunto de políticas que profundizan la desigualdad”.

“Hubo ganadores y perdedores en la actual política económica. Nosotros creemos que no es eficiencia de gasto bajar jubilaciones, no es eficiencia de gasto bajar salarios, no es eficiencia de gasto recortar la inversión en vivienda”, argumentó.

Cámara de Senadores (archivo, diciembre de 2020). Foto: Ernesto Ryan

Respecto del fideicomiso para los asentamientos, indicó que parte de lo que se critica es que “ya se recortó el presupuesto de Colonización el año pasado”, y que la Rendición de Cuentas no debería servir para discutir la “reestructura” del organismo, sino su balance. “Desde que asumió este gobierno no se ha comprado una hectárea. Y en esta Rendición de Cuentas se continúa en la línea de deteriorar los recursos con los que Colonización cuenta para defender un área que es estratégica: nuestro petróleo es el agro”, analizó.

Por lo anterior, el legislador señaló que la bancada del FA “va a acompañar toda medida que sea de incremento para la atención a la infancia, para atender la demanda de vivienda, para recuperar cuanto antes la pérdida salarial, pero no acompañará un enfoque general de la economía que ubica al país en los peores lugares en términos de inversión para atender la demanda de la pandemia, cuando la situación social ha sido cada vez más dolorosa”, porque “el aumento de la pobreza y de la pobreza infantil lo terminamos pagando después con creces”.