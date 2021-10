El plenario de la Cámara de Senadores comenzó a discutir este martes el proyecto de Rendición de Cuentas que se aprobó en comisión el jueves. Esta semana está previsto que la cámara alta vote el texto, que luego retornará a Diputados para su aprobación definitiva. La senadora nacionalista Carmen Asiaín fue la encargada de presentar el informe en mayoría, mientras que el senador frenteamplista Óscar Andrade manifestó la postura de la oposición, que no acompañó el proyecto en general. Ambas exposiciones estuvieron centradas en una de las polémicas del proyecto: el fideicomiso para la regularización de asentamientos con fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC).

En el debate sobre el fideicomiso Integración Social y Urbana para Regularizar Asentamientos, financiado con fondos del INC, la senadora acusó al FA de no haber atendido “antes a cabalidad el tema de los asentamientos”, y señaló que el propósito de la medida es “integrar a estas personas no sólo en una regularización y realojamiento, en los casos en que sea necesario, sino también asegurar la permanencia en una vivienda digna, en un barrio digno, con acceso a políticas públicas”.

Explicó que se decidió acudir al dinero del INC porque el fideicomiso “necesita un flujo constante de fondos, y el destino de los impuestos [que se pretende reasignar] lo asegura. Se optó por esta forma, por que salga el financiamiento de dos impuestos que antes tenían como destino el INC, nada más que por el plazo de vigencia de este fideicomiso hasta 2024”. Además, dijo que luego de la negociación en la comisión se acordó otorgarle al instituto “una reasignación anual de 15 millones hasta 2024, que son más que los 14,2 millones que tiene actualmente”. “Se aclara en el nuevo texto que después la recaudación volverá al INC, pero además se crea un plus, un fondo de 25 millones de dólares para subsidiar préstamos a tasa cero de colonos, reconociendo esta administración una deuda que viene desde 2015”, añadió.

Respecto del fideicomiso para los asentamientos, Andrade indicó que parte de lo que se critica es que “ya se recortó el presupuesto de Colonización el año pasado”, y que la Rendición de Cuentas no debería servir para discutir la “reestructura” del organismo, sino su balance. “Desde que asumió este gobierno no se ha comprado una hectárea. Y en esta Rendición de Cuentas se continúa en la línea de deteriorar los recursos con los que Colonización cuenta para defender un área que es estratégica: nuestro petróleo es el agro”, analizó.

“Alcanzaría con no haber recortado el presupuesto de vivienda”

En una conferencia de prensa sobre el final de la jornada, la senadora Asiaín aseguró que esta Rendición de Cuentas fue “condicionada por un déficit de 5%” y que al originarse la pandemia “llovió sobre mojado”.

La dirigente nacionalista manifestó que esta Rendición de Cuentas, además, representa un “hito histórico” porque “por primera vez cumple con las metas fiscales fijadas”, lo que “erróneamente” fue llamado “ajuste”. “No hubo ajuste, al contrario, hubo endeudamiento superior, lo que hubo fue una eficiencia, una conducta en el gasto que permitió hacer sostenible durante casi dos años la atención de la pandemia”, apuntó.

En cambio, el senador Andrade dijo que el voto contrario a la Rendición de Cuentas se fundamenta en que el gobierno “incumplió un conjunto de promesas” electorales. “El gobierno asumió sosteniendo que era posible un ahorro de 900 millones de dólares sin afectar salarios y jubilaciones, sin afectar políticas sociales; el resultado que tenemos de la Rendición de Cuentas, sin considerar el Fondo Covid, es que para recortar 309 millones, el recorte se hizo sobre la base de ajustar las jubilaciones por debajo de la inflación por primera vez en 16 años”, dijo, y agregó que “cada jubilado y pensionista aportó, en promedio, cada mes, 500 pesos de recorte para ayudar al ahorro fiscal”.

A su vez, cuestionó la baja en “la inversión en vivienda”, entre otras, “reduciendo a la mitad las viviendas construidas por el Plan Juntos”. “Alcanzaría con no haber recortado el presupuesto de vivienda ‒que sufrió un recorte de 35 millones de dólares que se extiende para el período‒ para encontrar los recursos para atender el problema de la vivienda con mayor integralidad”, criticó.