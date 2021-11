No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Esta semana se conoció la decisión del Poder Ejecutivo de remover al presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Miguel Vaczy, y proponer para el cargo al abogado José Pedro Pollak, en una venia que ya fue remitida al Senado. Si bien no negó las públicas diferencias de Vaczy con el vicepresidente del ente, el colorado Gustavo Osta, que incluso lo acusó por abuso de funciones, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que esa no fue “la razón” de su remoción.

Durante la gestión de Vaczy, el ente atravesó un período de mal relacionamiento interno y funcionamiento político. Además de tener a Osta en su contra y no contar con respaldo político –a pesar de haber sido designado en representación del Partido Nacional–, recientemente se conoció que en una decisión avalada por Vaczy, esta vez actuando en el directorio de la sociedad anónima estatal Servicios Logísticos Ferroviarios (Self), la ferroviaria deberá pagar 1,8 millones de pesos a un abogado del ente que había denunciado al presidente por acoso laboral.

Tal como había informado Búsqueda, tras conocerse la denuncia del funcionario ante la Inspección General del Trabajo, Self –con los votos de Vaczy y el vicepresidente Ángel Fachinetti, del Partido Colorado– decidió no renovar su contrato, lo cual llevó al denunciante a iniciar un proceso de negociación extrajudicial con Self, que terminó con la firma del acuerdo transaccional en setiembre, por el cual la empresa le pagará 1,8 millones de pesos en 12 cuotas mensuales de 150.000 pesos. Osta –tercer director en Self– se había opuesto a la desvinculación, así como a la contratación del estudio Pérez del Castillo para ejercer la defensa de la empresa.

En la denuncia presentada ante la Inspección General del Trabajo, a la que accedió la diaria, Pablo Méndez acusó a Vaczy, la gerenta de Finanzas y la jefa de Recursos Humanos de Self de incurrir en “acoso laboral” en su contra, mediante “conductas de denigración, humillación, hostigamiento y maltrato laboral”, en su opinión, “planificadas principalmente” por el presidente, que generaron un “ambiente de trabajo humanamente insostenible” para el denunciante y que afectaron “su salud psicológica, espiritual y física, dañando su reputación y afectando su desempeño profesional”.

Una fuente de AFE indicó a la diaria, que “Self es una empresa que se capitaliza vía AFE”, por lo que la resolución de este conflicto y el arreglo económico al que se llegó pudo haber tenido “alguna incidencia” en la decisión adoptada por el gobierno. Asimismo, remarcó que se sumó a “denuncias de antes”, como una de su expareja al amparo de la Ley 19.580 sobre violencia de género, que data de febrero de 2019, según informó Búsqueda en octubre del año pasado.la diaria intentó sin éxito comunicarse con Vaczy.

“Lo que había era una situación de funcionamiento muy difícil” y da la sensación de que en la parte de la gestión no cumplió con las expectativas”, apuntó la fuente, y señaló que Vaczy “manejaba un proyecto totalmente distante de la realidad” al inicio de su gestión, en abril de 2020. “Hablaba de decenas de millones de dólares de inversión, y después nos dieron 700.000 por año”, acotó. Según consideró, estos temas de relacionamiento interno y de funcionamiento político llevaron a AFE a ser “al final, un ente totalmente frenado”.

Por otra parte, en julio de este año, la diaria hizo pública una polémica que involucró al directorio de AFE y la Intendencia de Río Negro. En junio, la comuna del nacionalista Omar Lafluf anunció que, en convenio con AFE, transformaría un galpón del ente en desuso localizado en Fray Bentos para un proyecto gastronómico. Sin embargo, la medida anunciada fue cuestionada por el resto del directorio, que reclamó a Vaczy la necesidad de que este tipo de proyectos se analicen en ese ámbito.

El diputado frenteamplista Daniel Caggiani cuestionó la forma en que se produjo el cese, sin mayores explicaciones del Ejecutivo: “Otra remoción de un alto cargo del gobierno sin conferencias de prensa ni tweets del presidente, ahora por internas en AFE y sin noticias de la reforma del sistema ferroviario. Otra baja sin agradecimientos ni saludos. ¿No eran los mejores?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según dijo a la diaria el senador frenteamplista Charles Carrera, personalmente no ve “inconveniente” en acompañar la venia de Pollak, a la que se le dará entrada este miércoles en el Senado.

FA tranca pasaje de Osta al TCR

Al comienzo del período de gobierno, el Partido Colorado dio a conocer el destino de sus referentes en el reparto de cargos entre los entes y servicios descentralizados. En una entrada de su página web de mayo de 2020, se informaba que Osta integraría el directorio de AFE para luego pasar al Tribunal de Cuentas de la República. Según supo la diaria, la idea era que ese cambio se realizara en el correr de ese año. Sin embargo, producto de la campaña de recolección de firmas para derogar parte de la ley de urgente consideración, el traspaso se postergó, y podría concretarse recién después de que se realice el referéndum; posiblemente, en marzo del próximo año. El fundamento de la oposición, según señalaron fuentes del Frente Amplio a la diaria, es no cambiar la composición de los organismos de contralor antes de esa instancia.