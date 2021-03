Las dos principales jerarquías de AFE, el presidente Miguel Vaczy (Partido Nacional) y el vicepresidente Gustavo Osta (Partido Colorado), vienen teniendo un relacionamiento “complejo y malo” en la interna de la institución, según opinó Osta en diálogo con El País.

En 2020 el colorado planteó sus reparos ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, según recogió el semanario Búsqueda, pero en las sesiones de directorio de 2021 el vicepresidente acusó a Vaczy de haber cometido abuso de funciones. Según Osta, un edil de Soriano le informó que AFE había resuelto dar una prórroga a los ocupantes ilegales en terreno de la institución en aquel departamento.

“El reglamento y la Ley Orgánica obliga a que si se toma ese tipo de resoluciones el presidente debe dar cuenta en la primera sesión al directorio para su ratificación. Parece que esta no es la forma de funcionar. Como integrante del directorio, no puedo enterarme por la prensa que se tomaron resoluciones que no pasaron por el directorio, y que tampoco están en el orden del día, y que si el disidente no las plantea no se ponen”, dijo Osta según las actas de AFE que cita el matutino.

El vicepresidente dejó constancia de la “irregularidad” porque señaló que puede haber responsabilidad administrativa y “hasta penal”. “El abuso de funciones existe, no es solamente para temas económicos, es abusar de las funciones que se tienen. Como esto está reglamentado, hay que actuar de acuerdo a derecho”, asentó en las actas.

Osta declaró que la relación con Vaczy “no nos ha permitido funcionar de mejor manera para tener los mejores resultados. Me encuentro con que hay una actitud de desconocimiento y que se es poco amigable conmigo, que soy su socio de la coalición de gobierno. Obedece a su inexperiencia, falta de conocimiento del Estado y de cómo funciona la coalición”.

Vaczy aseguró que “en toda empresa siempre van a haber diferencias”, pero apuntó que a su entender “no existe una crisis en la coalición ni en el funcionamiento de AFE. Es un funcionamiento correcto, más allá de que puedan existir diferencias en el ámbito de directorio. Y estas no son sobre temas troncales de AFE, son más bien administrativos”.

Por su parte, el representante del Frente Amplio en el directorio, Williams Kelland, dijo al matutino que la relación no es buena “y han habido enfrentamientos a nivel de directorio. Eso consta en actas. Hubo un atraso en las actas porque también hay discursos de Osta de hora y pico. El jueves vamos a aprobar una cantidad de actas y cualquiera que las lee se da cuenta que es una guerra”, comentó el representante de la oposición.