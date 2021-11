No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los 1.143 delegados de las 61 filiales que componen el PIT-CNT se encontrarán este fin de semana en el XIV Congreso de la central sindical, que tendrá lugar en el Palacio Peñarol, en principio, los días viernes 5 y sábado 6. En esa instancia se definirá la línea de acción del PIT-CNT para los próximos años –hasta que se convoque a un nuevo Congreso– y su conducción; esto último no sólo a nivel de figuras, sino también del modelo de conducción. Mientras que la corriente mayoritaria tiende a preferir que se mantenga la tríada presidencia-vicepresidencia-secretaría general, corrientes minoritarias proponen volver al modelo de coordinación que disponen los estatutos.

El viernes a la mañana comenzará el trabajo en comisiones, y a las 17.00 se realizará la apertura formal del Congreso con un saludo de su presidente, Fernando Pereira –actualmente en licencia, por haber sido propuesto para presidir el Frente Amplio–. El sábado se votará el documento con los lineamientos –cada corriente presentó una propuesta– y se intentará llegar a un acuerdo sobre la nueva conducción y la integración de la Mesa Representativa –otro elemento en disputa, dado que la corriente Coordinación de Sindicatos propone ampliar su integración–. Si no se llega a un consenso, se definirá en un acto eleccionario el domingo 7.

Presidencia o coordinación

Uno de los objetivos del Congreso será definir el futuro de la dirección del PIT-CNT, y con esto en mente, para el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Favio Riverón, lo primordial es “definir cuál es el eje central de la organización sindical de cara a los años que se vienen”, incluyendo “cuestiones inmediatas”, como el referéndum contra la ley de urgente consideración, o a mediano y largo plazo, como la reforma de la seguridad social y la posibilidad de un tratado de libre comercio con China. A partir de esa definición, y “entendiendo que es una coyuntura bastante compleja”, hay que “buscar una figura que realmente tenga un consenso amplio de este Congreso”, opinó Riverón en diálogo con la diaria, y dijo que ese acuerdo debería alcanzar a 75-80% de los delegados.

“Esa figura [de consenso] hay que construirla, porque hoy, claramente, hay posiciones tomadas, y no hay esa unanimidad de la que estoy hablando”, señaló el dirigente. Asimismo, aseguró que la corriente mayoritaria –Articulación– no se cierra a ninguna fórmula, aunque sí considera que “la situación de la presidencia le da otra jerarquía; pero también somos enfáticos en decir que tiene que haber una construcción que genere amplios consensos, porque de nada sirve una figura de presidente si este es electo por una mayoría circunstancial de un Congreso”. “Hay que construir los consensos necesarios, y la figura que logre esos consensos será la figura que adopte la organización para los años que se vienen”, reflexionó.

En ese sentido, Riverón también opinó que “sería importante” conformar una lista única: “A todos nos va a hacer bien si el sábado a última hora estamos anunciando que no hay necesidad de ir a elecciones porque se llegó a un acuerdo en todo esto”, opinó. Aunque reconoció que en este momento los nombres que suenan más fuerte para suceder a Pereira son su actual secretario general, Marcelo Abdala, y Fernando Gambera, dirigente de la Asociación de Bancarios del Uruguay, señaló que se está haciendo “el intento de que no se discuta en función de los nombres, sino de los consensos necesarios” para que no queden “como situaciones personales”. “No parece una cosa buena terminar contraponiendo nombres”, opinó.

“Sobrerrepresentación política”

La Coordinación de Sindicatos o “grupo de los ocho” –en referencia a la cantidad de sindicatos que la componen– promueve –junto con la corriente En Lucha– volver al modelo de coordinadores, en el entendido de que la fórmula actual “trae por consecuencia una sobrerrepresentación política”, según comentó a la diaria el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada Sergio Sommaruga. Además, reafirmó que “el modelo de presidencia no existe en el estatuto, y por algo no existió originalmente”.

“Nos ha pasado muchas veces que hablaban Fernando [Pereira] o Marcelo [Abdala] y parecía que estuvieran hablando por todo el PIT-CNT, cuando a veces sólo estaban expresando su opinión personal. Y eso para un movimiento sindical como el nuestro, que es muy diverso y tiene muchos equilibrios que cuidar, genera tensiones y crisis. Por eso vamos a plantear volver a los coordinadores, que nos parece un modelo más horizontal”, sostuvo Sommaruga. Asimismo, indicó que los coordinadores, en general, se eligen uno por cada orientación, por lo que en su planteo serían tres –uno por Articulación, otro por En Lucha y el tercero por su corriente–, y la orientación mayoritaria tendría la vocería: “Si Articulación y el Partido Comunista son mayoría, que el coordinador de ellos tenga la vocería nos parece que está bien”, afirmó.

Cambios en la Mesa Representativa

Otra propuesta que se discutirá en el Congreso tiene que ver con la composición de la Mesa Representativa. Concretamente, Coordinación de Sindicatos plantea ampliar el ingreso de filiales, como forma de aumentar la participación y compromiso de los sindicatos. “En un momento en el que tenés que aunar todas las fuerzas posibles para enfrentar el ajuste de un gobierno con una política económica elitista, nosotros necesitamos que nadie quede afuera. Por lo tanto, creemos que todos los sindicatos, independientemente de qué orientación política tengan, o del sector de actividad en el que estén, tienen que estar en la Mesa Representativa, todos con voz y con voto, porque eso es lo que garantiza la mayor unidad de acción”, afirmó Sommaruga.

Según los cálculos del dirigente del Sintep, “estaríamos hablando de pasar de 42 [integrantes], que somos ahora, a 48 o 49”. Si bien hay 60 filiales en el Congreso, a algunas “no les interesa estar en la Mesa Representativa porque no lo pueden sostener, porque son sindicatos muy pequeños”, aseguró. Por otro lado, dijo que el centro del debate no es “agrandar o achicar” ese órgano de decisión, sino que “ningún sindicato que quiera y se comprometa a estar en la mesa, quede afuera”.

Un elemento que Sommaruga calificó como “parteaguas” es el debate de corte “estratégico” que tendrá lugar el fin de semana, y que divide a quienes defienden la “independencia de clase” –postura de las corrientes En Lucha y Coordinación–, o la inclusión del PIT-CNT en un “bloque social y político” –postura de la corriente mayoritaria–. Al respecto, Sommaruga consideró que “el debate debe ser si el movimiento sindical a la hora de tomar decisiones las toma sin consultar a nadie y sin subordinar objetivamente sus decisiones a la conveniencia de un partido político”, y aseguró que sobre eso hay “visiones muy distintas”.

FUS tendrá la delegación más numerosa

Según el padrón de delegados del XIV Congreso, este fin de semana serán convocados 1.143 representantes de las 61 filiales que actualmente componen el PIT-CNT. La filial con más delegados –la cantidad de delegados se resuelve de acuerdo a la cantidad de cotizantes de cada filial– en esta ocasión será la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), con 135 representantes, seguida por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, con 130; el Sindicato Único de la Construcción y Anexos y la Federación Uruguaya de Magisterio, con 100 cada una, y la Fuecys, con 90.

La vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya Larrosa, dijo que la FUS –sindicato que ella integra– no tiene una posición definida sobre el dilema presidencia-coordinación, y aseguró que la dirección del sindicato no va a “mandatar” a su delegación en ningún sentido. Por otro lado, sostuvo que confía en que es un tema que se puede acordar y que “no tiene una mayor gravedad ni incidencia”. “Me parece que lo más importante hoy es hacer la caracterización de la etapa, de la realidad en la que está parada nuestra organización, y los desafíos son muchos por todo lo que tenemos por delante, principalmente por la política que ha desarrollado el gobierno, totalmente contraria a los intereses de los trabajadores”, reflexionó.