“¡Tenencia compartida ya! Falta el voto colorado”, reza un mural ubicado en La Paz y Julio Herrera y Obes, firmado por Familias Unidas por Nuestros Hijos. Mensajes similares se replican en Galicia y Paraguay, La Paz y Rondeau, 25 de Mayo y Ciudadela y otros puntos de Montevideo. Algunos mencionan directamente al senador colorado Pablo Lanz, de Ciudadanos, y le reclaman que “falta su voto”. Es que Lanz es el representante del Partido Colorado (PC) en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, donde se está tratando el proyecto de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza del Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA), el cual no tiene los votos suficientes para pasar al plenario si Lanz no levanta su mano.

Los proyectos originales del PN y CA –que se unificaron en julio– ingresaron a esa comisión en marzo, pero debido a los reparos del sector Ciudadanos su tratamiento se dilató. Con el transcurrir de los meses, la campaña de las organizaciones que impulsan este proyecto se intensificó, y desde hace algunas semanas comenzaron a multiplicarse los mensajes alusivos al proyecto en los muros de Montevideo, así como en las redes sociales. Muchos de estos mensajes son violentos y están dirigidos al PC y a Ciudadanos y, más específicamente, a sus legisladores.

La página de Facebook de Familias Unidas por Nuestros Hijos tiene 45.673 seguidores. Se describe como un “grupo de familias perjudicadas por el sistema judicial que ampara la obstrucción del vínculo con nuestros hijos, nietos, primos, medio hermanos, etcétera”, y dice tener presencia en “todos los departamentos de Uruguay”. El muro del perfil tiene publicaciones casi a diario de testimonios de padres que dicen que no pueden ver a sus hijos o hijas por “denuncias falsas” de sus parejas –mujeres– y medidas cautelares. En los comentarios se suele acusar a los movimientos feministas y a la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580) por fomentar una justicia “sesgada” contra los varones, que atenta contra la custodia compartida.

En esta página, así como en las de organizaciones similares y de los voceros de estos grupos, se suele hacer mención al “síndrome de alienación parental”, un concepto del psiquiatra estadounidense Richard Gardner que no tiene respaldo científico y al que acuden constantemente los grupos de varones detrás de estas iniciativas; por ejemplo, la organización Todo por Nuestros Hijos, redactora de la propuesta original –que adoptó en 2016 el entonces senador Luis Lacalle Pou y no prosperó– y que en mayo pidió en el Parlamento “contrarrestar” los efectos de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

Con eslóganes como “no más hijos huérfanos de padres vivos”, “basta de niños rehenes” o “el hijo no se divorcia”, en las publicaciones y las pintadas se suele atacar a los jueces de Familia –algunos con nombre y apellido–, a la Justicia en general y, especialmente, a los legisladores de Ciudadanos. “La senadora [Carmen] Sanguinetti es directamente responsable de tanto sufrimiento”; “Están en deuda los colorados que se niegan a votar”; “Ni un solo voto a este senador [en referencia a Lanz]. A tener memoria”.

Otro usuario publicó una foto de cuando el secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, recibió al grupo Abuelas sin Nietos y escribió: “Que el Ceja termine de echar a los que faltan. Sacó al che Talvi pero están todavía las feminazis que [el excanciller Ernesto] Talvi nos regaló. A estas feminazis, impresentables, patéticas del PC que están trancando la tenencia compartida, les tengo un mensaje: váyanse al carajo”. También hay mensajes agresivos contra la vicepresidenta Beatriz Argimón, a quien acusan de influir en las decisiones del gobierno por su “vínculo” con organizaciones feministas.

El 9 de noviembre, el vocero de Familias Unidas por Nuestros Niños, Raúl Menéndez, dio una entrevista en el programa Algo contigo del canal 4 en la que acusó a Ciudadanos de “no entender el proyecto” y “decir cosas erradas” para fundamentar sus reparos. “Llegaron a decir que es un proyecto machista, no sé por qué, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista de un niño”, afirmó, y destacó que otros sectores del PC sí están de acuerdo con la iniciativa. “Falta el voto de Ciudadanos”, enfatizó.

“Una campaña súper violenta”

Las agresiones en redes sociales no han pasado desapercibidas en el sector. Una fuente de Ciudadanos que prefirió mantener la reserva dijo a la diaria que “Pablo [Lanz] y Carmen [Sanguinetti] están alarmados, y además tristes por el ataque, porque es radical y fundamentalista”. “Como ellos han mantenido silencio y reserva y no han sido específicos en esto, porque quieren ver hasta dónde llegar por la sensibilidad que tiene el tema, eso les jugó en contra en las redes sociales de toda esta gente que cree que ellos están por el no, y ellos en realidad están por el sí, pero con una mirada más humana para el niño”, analizó la fuente.

En tanto, la diputada de Ciudadanos María Eugenia Roselló comentó a la diaria que vivió las agresiones en carne propia. Atribuyó la violencia de la campaña, en parte, a la “falsa expectativa de lo que pueden llegar a resolver estos proyectos que están en discusión en el Senado”, que lleva a que “a quienes estamos trabajando en darle una solución al problema, que son los senadores de mi sector, nos ven como que estamos en contra de la tenencia compartida, y eso es lo que no se ha difundido bien”. Roselló remarcó que “nadie está en contra de la tenencia compartida”, sino que, por el contrario, “se comparte, e incluso hoy se da legalmente”. “De lo que estamos en contra es de que se vulneren los derechos del menor, que es el riesgo que se correría en caso de que se aprueben estos proyectos de ley que están en el Senado”, enfatizó.

Roselló opinó que esta “campaña de presión y de violencia” se ha centrado particularmente en las mujeres del partido: “Han puesto nuestras fotos –la mía, la de [la prosecretaria nacional de Género y Diversidad del PC] Desirée Pagliarini, la de Carmen Sanguinetti– y por lo general siempre acusan a la mujer, pero en realidad es todo el sector Ciudadanos el que está manifestando una voz de duda acerca de lo que está planteado”, resaltó. “Hay una campaña súper violenta. Nos han escrito disparates; yo he tenido que silenciar y hasta bloquear [en redes sociales], porque realmente la violencia en línea es tremenda”, manifestó.

La diputada relató una anécdota que vivió recientemente durante un viaje en Uber. “Me tomé un Uber y el conductor era un papá que no veía hacía meses a su hija. No me amenazó ni me quiso pegar ni nada por el estilo, pero su testimonio daba cuenta del estado de estrés que tenía, y yo me di cuenta de que estaba en una situación sumamente expuesta, que no sabía cómo iba a terminar. Y me dio un poco de miedo”, confesó. Según dijo, el conductor la identificó como la diputada “que estaba en contra de la tenencia compartida”: “Yo le expliqué que Ciudadanos estaba trabajando en una propuesta alternativa y que la idea era, justamente, trabajar en ese tema que lo estaba afectando a él, y que los proyectos que están hoy en día no lo iban a ayudar”, señaló.

“Reacción atávica”

La abogada Margarita Machado, integrante del Comité Ejecutivo Nacional colorado, es una de las voces más críticas del partido contra estos proyectos. Principalmente, cuestiona que se abra la puerta a la posibilidad de que un juez “entregue a un niño a una persona que no sabe aún si es violento o abusador”, al habilitar que se mantengan las visitas incluso cuando medien denuncias, si el juicio del tribunal lo habilita. En diálogo con la diaria, Machado dijo que la única forma de apoyar esta iniciativa sería que existiera “una cláusula que diga que las personas que tengan denuncias tienen que esperar una sentencia firme de inocencia”, aunque apuntó que esto sería “sobrelegislar, porque la corresponsabilidad ya existe y el defensor del menor ya existe”.

En su opinión, la campaña agresiva llevada adelante muestra una “actitud reaccionaria, una reacción atávica” que se vincula con los cambios introducidos por la Ley 19.580. “Todavía hay personas que se resisten a este nuevo paradigma cívico y se enojan con los derechos que tienen las mujeres, porque para ellos no somos iguales. Eso está muy metido dentro de las culturas de las familias” y emerge cuando “se plantea la lucha contra la violencia intrafamiliar y de género”, reflexionó. Por esto, consideró que “es un nivel de violencia esperable”, y sostuvo que “hay que aguantar, porque se ve que están muy desesperados”.

Por otro lado, Machado consideró que “si el partido todo se hubiera alineado en contra de los proyectos, hubiera sido una mejor protección para los legisladores que están dispuestos a enfrentar esto”.