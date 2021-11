No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El proyecto de tenencia compartida, una prioridad para el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA) e incluso para el presidente Luis Lacalle Pou, sigue sin avanzar en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado por las diferencias dentro del Partido Colorado (PC) sobre la conveniencia de apoyar o no la iniciativa. Mientras que los senadores Germán Coutinho (Batllistas) y Raúl Batlle (Lista 15) están afines a votar el proyecto tal cual está, Carmen Sanguinetti y Pablo Lanz de Ciudadanos, trabajan en una propuesta propia para presentar a sus socios de la coalición en la comisión.

Aunque el trabajo en el sector comenzó hace meses, se intensificó en las últimas semanas y cada vez está más cerca de materializarse en una propuesta que, según dijo Sanguinetti a la diaria, irá en la línea de garantizar la “escucha” de niñas, niños y adolescentes en los procesos de separación que se judicializan. La iniciativa de Ciudadanos incluye la creación de una “defensoría del niño, niña y adolescente” y brinda la posibilidad a los progenitores de presentar una solicitud ante el juez que atiende a la causa judicial si considera que la voz del niño, niña o adolescente no está siendo escuchada en el proceso.

“Estuvimos revisando todo el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) y, en definitiva, nos parece que el código está bien; es un código muy abarcativo, muy contemplativo. Lo que observamos es que existen casos en donde se dan cuestiones en la aplicación que llevan a situaciones muy injustas”, explicó Sanguinetti, y puso como ejemplo que si bien en el CNA “se dice que se tiene que escuchar al niño, a veces en los hechos no se lo escucha”, por lo que el objetivo de Ciudadanos es asegurar “que eso se cumpla e intentar asegurar un espacio apropiado para escuchar al niño, niña o adolescente”.

Pero antes de llegar a esta definición, se analizaron otras posibles aristas vinculadas a la tenencia compartida, que se tocan en el proyecto del PN y CA, para profundizar, como la penalización de las denuncias de violencia falsas –uno de los principales argumentos de los grupos que impulsan esta iniciativa–, aunque este aspecto se descartó prontamente porque ya está contenido en el Código Penal, indicó Sanguinetti. Otro tema que se consideró para evaluar mejoras en la legislación fue la situación de aquellos progenitores que obstaculizan las visitas, “que también es una cuestión que escuchamos una y otra vez, pero para eso ya está previsto el pago de los astreintes [sanciones monetarias]”, añadió la legisladora.

Luego de ese recorrido, Ciudadanos llegó a la conclusión de que donde “había una oportunidad de mejora, es en lo que tiene que ver con el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes”. “¿Por qué? Porque a veces sucede que el niño está con un solo progenitor y ese progenitor, de alguna manera, hace una 'campaña' en contra del otro. Esto sucede, lamentablemente. Fueron muchos meses de escuchar muchos relatos de padres y madres, y nos parecía que ahí, si bien en el CNA está el derecho a los niños, niñas y adolescentes de manifestar su opinión libremente, había una oportunidad de hacer un 'doble click'”, argumentó Sanguinetti.

Por otra parte, la senadora remarcó que los principales reparos del sector con la iniciativa del PN y CA tienen que ver con establecer la tenencia compartida de forma “preceptiva”, lo cual, a su entender, no pone el foco sobre “los más vulnerables, que son los niños”. “Nosotros entendemos que siempre hay que poner el interés del niño por encima del interés de los progenitores. Estamos a favor de la corresponsabilidad en la crianza, por supuesto; creemos que lo ideal para los niños es que tengan el involucramiento de los padres, sin duda; el tema es que en los hechos, en los casos en que los padres no se logran poner de acuerdo y la situación llega a manos de un juez, no necesariamente en todas las situaciones esta alternativa va a ser la mejor para el niño”, sostuvo.

Una vez que la propuesta esté en manos de los impulsores del proyecto –Carmen Asiaín y Graciela Bianchi por el PN y Guido Manini, Guillermo Domenech y Raúl Lozano por CA– llegará la hora de definir si se pueden complementar las propuestas y, de esa forma, conseguir el voto de Lanz (Ciudadanos) en la comisión, necesario para que el proyecto pase al plenario. “Habrá que ver cómo decanta. Por parte de Asiaín veo apertura”, comentó Sanguinetti.

“Un tema interno”

“Nosotros estamos para votar el proyecto con el senador [Raúl] Batlle”, confirmó en diálogo con la diaria el senador Coutinho. A su vez, el legislador planteó que este posicionamiento “genera un tema interno” y se está “buscando el mejor camino dentro del partido” para zanjar esas diferencias con Ciudadanos, dijo. “Con los dos votos nuestros sale [en el plenario], pero a la misma vez tenemos un sector del partido que no está de acuerdo. Nosotros estamos para votar, pero no queremos no recorrer el camino de poder votar todos juntos”, manifestó.

Para Coutinho, el mejor escenario sería que se pueda “poner proyecto sobre proyecto” y saldar así “un contexto interno que hoy nos tiene con opiniones distintas”.