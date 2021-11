No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este viernes el exministro del Interior, el senador Eduardo Bonomi, y su esposa, la diputada Susana Pereyra, se refirieron al policía imputado por tráfico internacional e interno de armas que trabajaba en pase en comisión con Pereyra como refuerzo para su seguridad. El policía de la Guardia Republicana, Miguel Rodríguez, fue uno de los custodios que lograron negociar Bonomi y Pereyra con el exministro Jorge Larrañaga en el período de transición para mantener su seguridad ante las múltiples amenazas que recibían.

Pereyra dijo en conferencia de prensa que actualmente el funcionario estaba de licencia realizando el curso Puma de la Guardia Republicana y tras conocerse los hechos tramitó el cese. Según detalló, llegó a su oficina tras la negativa del presidente Luis Lacalle Pou de otorgarle custodia a ella y a Bonomi. El acuerdo al que llegaron con Larrañaga fue disponer de policías para su seguridad, pero en la modalidad de pase en comisión.

Según comentó la diputada, la selección de quienes iban a trabajar en esa modalidad corrió por cuenta de la Policía: “los cuatro pases los eligieron las personas que estaban a cargo de la seguridad [en el Ministerio del Interior], no sé cómo fue el proceso, si fue los que se podían quedar, los que querían, o los mejores, pero es cierto que este funcionario tenía un legajo intachable”. En esta línea puntualizó: “Cuando se desenvolvió en la tarea no tenemos nada que objetar, lo que no podemos saber es qué hace cada uno en su vida personal”.

“Ayer no quisimos hablar, esperamos que actuara la Justicia”, dijo la representante, y agregó que “es innegable que se necesita confianza, es muy sensible, muy delicado, muy triste, muy sorprendente. Hoy, lamentablemente, debo decir que nos defraudó en la confianza”.

Más temprano este viernes Bonomi dio la misma explicación que su mujer, recalcó que el pase en comisión de estos policías solo se debe a la “serie de amenazas que teníamos” y remarcó que no tuvieron que ver con la selección sino que se hizo funcionalmente dentro del ministerio.

Ante esta explicación, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que señala que el pedido de pase en comisión fue resuelto por el exdirector de Secretaría, Federico Laca, el 28 de febrero de 2020, “luego de que lo solicitara la diputada Pereyra”. Además, señala que la actual administración “no ha propuesto ningún nombre para que sea solicitado en régimen de pase en comisión, ya que ello es resorte exclusivo de los legisladores que los piden”.

Por otra parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue citado a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre la situación del tráfico de armas en Uruguay en general y esta situación en particular. El diputado del Partido Nacional ​Sebastián Andújar explicó que la convocatoria es para informar sobre “la noticia que surgió en los últimos días sobre el tráfico de armas, tanto a nivel interno como externo” de Uruguay y porque Heber no pudo hasta ahora comparecer sobre las políticas que quiere implementar, y cuál es el “estado de situación de la seguridad ciudadana y el nivel de inseguridad en el país”.