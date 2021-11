No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Diputados de Cabildo Abierto le pidieron a la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) una reunión para informarse sobre la recomendación que hizo la semana pasada acerca de la vacunación en niños menores de 12 años. Ocho de los 11 diputados del partido liderado por Guido Manini Ríos tienen dudas acerca de los efectos secundarios que podría tener la vacuna y quieren conocer la discusión que se dio a la interna de la SUP antes de pronunciarse.

En particular se hicieron públicas las diferencias a la interna de la SUP con respecto al tema, ya que mientras el Comité de Infectología y Vacunas de la sociedad resolvió “por amplia mayoría” recomendar la vacunación contra la covid-19 a niños de entre cinco y 11 años, el Comité de Farmacología y Terapéutica de la SUP opinó que debería aplicarse a los niños que corren mayor riesgo si contraen la enfermedad.

En una nota que hizo el diputado Eduardo Lust, que firmaron también Rodrigo Albernaz, Sebastián Cal, Elsa Capillera, Martín Sodano, Nazmi Camargo, Rafael Méndez y Carlos Testa, se les pide a las autoridades de la SUP un encuentro para poder conversar sobre la recomendación que hicieron. Según decía el texto, el pronunciamiento llega “luego de analizar los datos epidemiológicos actuales y basándose en argumentos técnicos con un sólido respaldo científico”, y agregaba que se recomendaba “con total convencimiento” porque “los beneficios del proceso de inmunización son muy claros”.

Siete Profesores de la Fac.deMedicina ,integrantes del Comité de Farmacología de la Soc.Uruguaya de Pediatría,”no consideran oportuno ofrecer una vacuna aprobada para uso de emergencia de forma universal en menores de 12 años”.

Los diputados quieren conocer los “fundamentos técnicos” y “los sólidos respaldos científicos”, que utilizó la SUP para recomendar la vacuna a niños sin que se pronunciara todavía la Comisión Asesora en Vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP) que se reúne este miércoles para trabajar el tema

Los diputados cabildantes están preocupados porque los niños no pueden resolver por sí mismos e implica que los adultos responsables tomen una decisión basada en las recomendaciones científicas. En su carta a la SUP los legisladores aclaran que “la reunión está despojada de todo contenido político y político partidario” y “lo que motiva a la misma es acceder a lo pedido para sumar esfuerzos en el combate a la crisis sanitaria que nos aqueja”.

Vega presenta demanda contra el MSP

Otro legislador que se expresó en contra del pronunciamiento de la SUP es el diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que hizo una conferencia de prensa este lunes, por segunda vez, para pedir una moratoria general en la campaña de vacunación e insistir en que no están las condiciones dadas para que se aprueben la vacunación a niños.

Ante la prensa Vega dijo que va a presentar junto al abogado Hoenir Sarthou un recurso judicial contra el MSP, porque a su entender la secretaría de Estado “oculta datos” sobre los resultados de la vacunación, en particular respecto a efectividad y letalidad, aunque no mostró evidencia que respalde su acusación, más allá de decir que el la cartera no responde sus pedidos de informe.

Vega dijo a El Observador que el comunicado de la SUP es una “declaración política” sin bases científicas, salvo por un estudio del laboratorio Pfizer hecho sobre “pocos cientos de jovencitos en los Estados Unidos”. “Es una especie de bomba de tiempo”, dijo y preguntó “qué puede saber un pediatra sobre una vacuna que además es experimental”.