El ministro de Defensa Nacional, Javier García, participó este lunes, en el Instituto Militar de Estudios Superiores, en el último evento académico que le dio cierre al proceso de análisis de la realidad histórica 1958-2020, una iniciativa del comandante en jefe, general Gerardo Fregossi. Se busca “actualizar los planes de estudio de la materia Historia Militar en los institutos del Sistema de Enseñanza del Ejército, procurando fortalecer el conocimiento de los integrantes de la fuerza, a partir de una visión amplia, integral, objetiva y plural de los hechos”, comentó Fregossi.

“Esta tarde es una tarde histórica. El 11 de noviembre del año pasado iniciábamos este camino por decisión del mando del Ejército”, señaló ayer el ministro García al comenzar su oratoria en el evento.

Mencionó que este proceso se hizo “a partir de no tener ni dogmas ni prejuicios para abordarlo. La historia es como es, no es como quisiéramos que hubiera sido”, y agregó: “El Ejército Nacional, a partir de estas presentaciones que hicieron hoy, ha decidido no saltear ningún capítulo. Por más dolorosos que puedan ser los capítulos, son parte de la historia y Uruguay merece analizarla y merecen los futuros oficiales del Ejército Nacional conocerla”.

De todas formas, admitió que “este no fue un ciclo o un proceso exento de debates” y que “lo particular de este debate es que surgían opiniones, críticas de compatriotas que están en posiciones antagónicas, lo cual habla del equilibrio de este ciclo”.

García apuntó que este proceso “no se hizo para quedar bien con nadie. Se hizo porque hacía bien. Este proceso se hizo porque hizo bien hacerlo. Hizo bien. Y, sobre todo, a los uruguayos nos hizo bien. Y yo les agradezco también que el Ejército Nacional haya llevado adelante un proceso que aportó a la unidad de los uruguayos”.

“Vamos a remitir este programa, porque lo impone la ley, pero aparte porque lo impone nuestra convicción, al Parlamento Nacional”, detalló García en su discurso, y recordó que ya estuvo en diálogo con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para presentar los avances del trabajo, y ahora se enviará “este primer mojón”. Asimismo, aclaró que pedirá ser recibido por la Comisión de Defensa de ambas cámaras para que los legisladores “tengan la posibilidad de preguntar y profundizar” sobre el tema.

Por su parte, Fregossi felicitó a los oficiales que realizaron los trabajos de investigación y reformulación académica “con gran compromiso y profundidad en los contenidos atravesando preconceptos de invisibles barreras”.

“Se evaluó como necesario proporcionar información que contemplara distintas visiones sobre una realidad compleja, que contribuyera a una mayor objetividad en el tratamiento del pasado, desarticulando los relatos sesgados y fomentando el pensamiento crítico para favorecer así el autoconvencimiento sobre la importancia de mantener los valores institucionales como guía permanente”, explicó Fregossi.

El comandante aclaró: “La institución no pretende borrar la carga de conocimientos sobre Historia Nacional que traen nuestros alumnos cuando ingresan al sistema de enseñanza militar, pero dentro del programa de Historia Militar de los institutos, se consideró necesario analizar la actuación de la fuerza en el último conflicto vivido, lamentablemente desarrollado entre compatriotas, incorporando elementos para un análisis holístico del mismo, pero haciendo foco en los específicos de la profesión militar”.

Los oficiales investigadores mantuvieron reuniones durante un año con diferentes actores relacionados a la historia reciente, como los tres expresidentes: Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Luis Alberto Lacalle Herrera (Partido Nacional) y José Mujica (Frente Amplio), y periodistas y académicos como Ignacio Zuasnábar, Gerardo Caetano y Leonardo Haberkorn.