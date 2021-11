El diputado del Partido Independiente (PI), Iván Posada, enviará al Parlamento este martes dos proyectos de ley para eliminar, por un lado, la obligatoriedad de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), y por otro, de la Universidad de la República (Udelar) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En diálogo con la diaria, Posada fundamentó su propuesta en “el alto nivel de voto anulado y en blanco” que se registra en este tipo de votaciones y a la “desmotivación” de la ciudadanía ante estas instancias electorales, que “se alimenta con una total falta de información”.

Si bien la iniciativa coincide con la previa de las elecciones del BPS, que se realizarán el domingo 28, y la derogación de la veda alcohólica prevista para esta instancia, Posada remarcó que se basó en un proyecto que él mismo presentó en la legislatura 2005-2010 y en otro que redactó el líder del PI y actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que estuvo a estudio del Parlamento hasta 2017, cuando se archivó.

“Los fundamentos son el alto nivel de voto anulado y en blanco que se da”, que “claramente” responden a “una prescindencia de la ciudadanía en cuanto a la elección, a no sentirse realmente motivada para una decisión de esta naturaleza que, por otro lado, se alimenta con una total falta de información”, señaló Posada, y agregó: “Si vos le preguntás a la gente quiénes son los candidatos en realidad no los conocen, no saben para qué están eligiendo, y no tiene sentido”.

No obstante, el diputado afirmó que está a favor de la obligatoriedad del voto en elecciones nacionales y departamentales: “Yo creo que la obligatoriedad del voto en una elección nacional o en las elecciones departamentales tiene un sentido que defiendo a capa y espada, porque me parece que es parte del involucramiento que tenemos que tener todos los uruguayos en la elección de nuestros gobernantes”, sostuvo. En este sentido, opinó que “parte de las debilidades que existen en algunos otros países de América Latina tienen que ver con la falta de obligatoriedad del voto y esa prescindencia alta que hay cuando eligen sus gobernantes”.

Posada dijo que todavía no conversó con sus colegas de la coalición ni del Frente Amplio, y recordó que en anteriores legislaturas no hubo votos para acompañar estas propuestas. “Vamos a ver si en esta oportunidad hay mayorías que respaldan”, añadió.

Por otra parte, resaltó que el proyecto que presentará sobre las elecciones del BPS plantea derogar la veda alcohólica de forma permanente para esta instancia electoral. A su entender, el proyecto del colorado Germán Coutinho para derogar esta disposición, que se aprobó este martes en el Senado, no fue “la señal más conveniente”. “Si todos estamos contestes en que esa veda no procede, lo que debiéramos hacer es que no sea aplicable en el caso de estas elecciones y punto. No como excepción y con el fundamento de algo que, en definitiva, es un partido de fútbol”, consideró.

“Bien rumbeado”

Posada indicó que el proyecto se derivará seguramente a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados. Representantes del oficialismo en esa comisión consultados por la diaria consideraron que la propuesta es de recibo, y compartieron algunos de sus fundamentos. El colorado Ope Pasquet sostuvo que “a primera vista, parece que responde a un malestar muy extendido entre mucha gente que debe ir a votar y en realidad no sabe qué vota ni por qué vota. Ahí se produce la suma de votos en blanco o anulados, que es una expresión de molestia del elector. En ese sentido, creo que está bien rumbeado”, opinó. Si bien aclaró que se va a analizar el tema a nivel del partido, remarcó que el proyecto “está bien orientado, en el sentido de que no tiene justificación que vote gente que desconoce hasta lo más elemental del ente o la institución por la cual tiene que votar”.

Por su parte, el nacionalista Diego Echeverría dijo que será necesario estudiar la iniciativa y “escuchar a todas las partes involucradas, a todos los actores en cada una de las instancias electorales que allí se mencionan, para tener un reflejo de la realidad y la voz de todos quienes están involucrados”, y agregó que “por lo pronto, es de recibo el análisis”. Otra fuente del Partido Nacional en la comisión coincidió en que en estos casos “nadie sabe ni qué van a votar; votan 1.300.000 personas y debe de haber 100 que saben qué votan. No podemos ser libres de elegir sin información, entonces, parece que en este tipo de obligatoriedad termina ganando el voto en blanco. No creo que haya una verdadera representatividad en todo esto”.