El presidente Luis Lacalle Pou estuvo este martes en la inauguración de la cosecha de trigo en Dolores, Soriano, y aprovechó la oportunidad para reivindicar la decisión del gobierno de no aumentar el precio de los combustibles cuando Ancap tiene ingresos. “Deberíamos haber aumentado, pero como Ancap dio ganancia y no somos un gobierno que va a cobrarle a la gente para tapar agujeros porque administramos mal, dijimos vamos a no cobrarle a la gente más caro el combustible y mantengamos el precio con la ganancia que tuvo el Estado”, afirmó.

El presidente se refirió así al hecho de que los últimos dos meses el gobierno decidió mantener sin variación el precio de los combustibles e informó que la decisión responde a las ganancias que viene obteniendo Ancap. Con esa decisión se volvió a apartar de la nueva referencia —el precio de paridad de importación (PPI) que calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea)—, que marcaba una suba para noviembre ya que evoluciona en línea con el mercado internacional del crudo, que atraviesa un período ascendente.

Las centrales térmicas de UTE permiten cumplir con la demanda de Brasil, que atraviesa hace meses una profunda sequía que afecta su generación eléctrica. Por esta razón UTE debe encender sus plantas que funcionan a base de gasoil que le compra a la petrolera estatal.

Para Lacalle este manejo de los precios son “las políticas proactivas a las que no les tenemos que tener temor, son recursos de la gente que se vuelcan oportunamente a la gente”.

Con respecto al precio del próximo mes, Lacalle dijo que todavía no está el valor calculado por la Ursea, por lo que “no estamos capacitados para adelantar al respecto”, aunque igual anunció que “Ancap está haciendo un muy buen negocio en estos tiempos, así que el horizonte cercano es bueno, veremos cuál es la situación del precio que tomamos nosotros”. En esta línea también se había expresado días atrás en diálogo con la diaria el presidente del ente, Alejandro Stipanicic, quien comentó que Ancap tiene “ganancias acumuladas” para mantener el precio de los combustibles “por varios meses”.

ASSE complementará a mutualista para no perder servicios de salud

Otro de los temas a los que se refirió Lacalle Pou es a que la mutualista de Dolores había decidido pasar algunos servicios, como el block quirúrgico y la maternidad, a un régimen de 15 días operativos al mes. En este sentido el presidente comentó que se reunió con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y anunció que “en una complementación entre Salud Pública y el [hospital] Evangélico vamos a tener los servicios durante el mes”.

El mandatario no puntualizó cuándo se restablecerá la continuidad de los servicios, pero dijo que “en breve estará solucionado el tema” mediante “la complementación mutual y recursos humanos del Estado”.