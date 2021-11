No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con el hashtag “votonoderogar”, la Intendencia de Río Negro compartió un spot en Facebook de la cuenta del Partido Nacional en el que se promovía el “No” al referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC). El hecho despertó rápidamente las críticas de la oposición y de la campaña departamental a favor de la anulación de los 135 artículos de la ley, que acusó a la comuna de proselitismo.

La Intendencia de Río Negro utiliza su página oficial para promover la campaña del voto del NO. Absoluto rechazo a estas prácticas que utilizan las instituciones públicas como beneficio de un partido político. pic.twitter.com/Kd54ftpKDL — Enzo Malán Castro (@EnzoMalanCastro) November 4, 2021

La Comisión Departamental por el Sí condenó en un comunicado el uso de una institución del segundo nivel de gobierno, “que más allá del signo político de su Ejecutivo, tiene como cometido gobernar para todos y todas las rionegrenses, en lugar de hacer campaña electoral tomado parte por una sola posición”. Calificó lo sucedido como un “acto de proselitismo político”.

En la misma línea se expresó el Frente Amplio (FA) a nivel departamental, que en un comunicado afirmó que “constituye un verdadero atropello a los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos”, haciendo referencia al artículo 58 de la Constitución, que determina que “los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política” y que “en los lugares y en las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”.

El director general de la Intendencia de Río Negro, Marcelo Linale, fue el responsable de realizar la publicación y explicó que se trató de un error. El jerarca expresó que maneja “cuatro o cinco” cuentas del Partido Nacional y lo “que pasó fue que una de las cosas que publiqué, quedó en la intendencia y como a los cinco minutos me llamaron para decirme”, dijo a El País. “Fue un exceso de ansiedad, nada más, no me fijé en dónde estaba publicando y metí la pata”, afirmó y dijo que la publicación fue inmediatamente borrada.

Pablo Enciso, integrante de la Comisión Departamental por el Sí, dijo a la diaria que evaluarán las declaraciones del director general y que el mejor escenario es que efectivamente haya sido un error. Agregó que el colectivo quiere “confiar en la intendencia”, pero “pasando lo que pasó se necesitan aclaraciones”.

En tanto, el diputado por Río Negro del FA Constante Mendiondo se limitó a decir que el autor había asumido su error y la comisión por el Sí se había expedido, por lo que el asunto, en su opinión, quedó cerrado.