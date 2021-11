No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves por la noche a la renuncia que José Adán Olivera presentó al cargo de jefe de Policía de Cerro Largo para “no involucrar al Ministerio del Interior ante los hechos de pública notoriedad”, en referencia a que la Justicia imputó por contrabando, hurto y uso de información privilegiada al policía del área de Investigaciones que era personal de confianza de Olivera y al funcionario de OSE que el 28 de octubre ingresaron ilegalmente al país materiales para el Estadio Municipal Mario Ubilla, que está siendo remodelado en convenio con la Intendencia de Cerro Largo.

“Dentro de lo que se puede informar a raíz de una investigación de Asuntos Internos de la Policía que está en curso, y tengo entendido que una investigación de Fiscalía, me parece más que oportuna la renuncia del jefe de Policía”, dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa tras asistir a la inauguración de la nueva red lumínica en el Estadio Centenario.

El mandatario agregó que tiene información que le brindó el ministro Luis Alberto Heber sobre la investigación de asuntos internos, pero que no la compartirá para “no obstruir ningún tipo de investigación”. Por el momento se limitó a decir que “la renuncia es lo esperable”.

Por su parte, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, dijo a la prensa que Olivera “ha sido de los jefes de Policía que han tenido mejores resultados en todo el país en el combate al delito”. Según señaló, no le pidió la renuncia sino que fue a iniciativa de Olivera. “Esta renuncia la hizo el jefe motivado por dejar al Ministerio del Interior afuera de una investigación que está realizando la fiscal, lo que de alguna manera demuestra una actitud de lealtad con el ministerio, con el gobierno y con la Policía”, aseguró.

Entre otros temas, el presidente fue consultado sobre la obligatoriedad de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que se realizarán el domingo 28 de noviembre. “Soy partidario de las elecciones nacionales obligatorias. Sobre este tipo de elecciones habría que ver la incidencia que tiene la concurrencia y lo importante que puede ser la representatividad. Tiendo a creer que capaz que la obligatoriedad en este tipo de elecciones no sería lo lógico, pero no me corresponde a mí”, opinó.

Además se le consultó por el proyecto de ley que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Parlamento que propone facultar al Poder Ejecutivo a “explotar directamente el juego online, así como a autorizar dicha modalidad de juego a aquellos que previamente hubiesen obtenido la concesión o permiso de explotarlo en forma presencial”. Sobre este punto el mandatario respondió: “Es lo que se está haciendo a nivel mundial”, y agregó que el “juego online está cada vez más presente”.