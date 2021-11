Ramon Ruiz (c) en conferencia de prensa, este 28 de noviembre, en el PIT-CNT.

Más de 1,3 millones de personas se movilizaron este domingo para votar en la elección de los directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) en los órdenes de trabajadores, jubilados y empresarios, que tuvo 76% de participación sobre el total de habilitados. El candidato del PIT-CNT, Ramón Ruiz (lista 11), y Sixto Amaro, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu, lista 1), fueron reelectos para el cargo, mientras que en el orden de los empresarios se dio el batacazo con la victoria del candidato de Un Solo Uruguay (USU), José Pereyra (lista 26), sobre Marcelo Ríos (lista 22), que era impulsado por las principales cámaras empresariales, que pierden su representación en el directorio del BPS.

“Que tengamos suerte los tres” fue el deseo de una voz importante de los sectores sociales que este domingo participaron en las elecciones, en referencia a un triunfo conjunto de los actuales representantes de los tres órdenes. La novedad de la elección fueron los candidatos de USU, que recolectaron en total más de 432.000 votos.

Tomando las cifras de la Corte Electoral, con más de 96% de los circuitos escrutados Pereyra ganó en los empresarios con más de 75.000 votos y una diferencia superior a 25.000 adhesiones frente a Marcelo Ríos. En este orden hubo unos 45.000 votos entre en blanco y anulados. En la anterior elección de directores sociales, de 2016, la lista ahora derrotada, que impulsan las principales cámaras empresariales, fue la única participante y había recogido 65.000 votos (49%) contra más de 66.000 votos en blanco y anulados.

En el caso del orden de los jubilados, Amaro recogió más de 143.000 votos contra unos 116.000 de la lista 6 de USU, que postulaba a Victoria Vaz, y 23.000 de la lista 2 de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, con Héctor Morales. Los votos en blanco y anulado sumaron unos 38.500, bastante por debajo de los 70.000 de 2016, con casi la misma cantidad de votos totales por parte de los pasivos. Hace cinco años, Amaro obtuvo 156.000 votos y Morales, único candidato opositor aquella vez, había logrado 96.000 votos.

En los trabajadores hubo unos 150.000 habilitados más para votar que en 2016. Se repitió el triunfador, Ruiz, que mejoró su performance: pasó de 270.000 votos, 39% del total en la elección anterior, a más de 412.000 votos y aproximadamente 49% de las adhesiones. La lista 16, de USU, por los trabajadores, que postuló a Luis Lisboa, logró más de 244.000 votos, y además se contabilizaron unos 185.000 sufragios en blanco o anulados. Lisboa también había perdido cinco años atrás, sin el respaldo de USU en esa ocasión, con 130.000 votos, es decir que ambos candidatos sumaron votos respecto del comicio anterior y cayó la cifra de votos en blanco y anulados, que anteriormente había sido de 287.000.

Tomando los números totales de la elección, con los tres órdenes, los votos en blanco y anulados totalizaron más de 270.000, cerca de 20% del total de votos emitidos. En 2016 habían sido unos 425.000 entre votos en blanco y anulados, casi 37% del total de sufragios.

En cuanto a la participación, el ministro de la Corte Electoral José Garchitorena informó a la diaria que votó 76% de los habilitados, un porcentaje similar al de la elección de 2016, cuando sufragó 75% del padrón. Garchitorena destacó que en la instancia del domingo hubo una mayor cantidad de habilitados, por lo que en números absolutos fue a votar más gente que en la elección anterior. Para tener una referencia de las últimas elecciones obligatorias, en setiembre de 2020, en las elecciones departamentales, hubo una participación de 85%, y en noviembre de 2019, en el balotaje, esta fue de 90%.

El ministro subrayó que la jornada cívica transcurrió sin problemas. Sí reconoció inconvenientes en la mañana, cuando se cayó por un lapso de tiempo la página web de la Corte Electoral –aproximadamente entre las 8.30 y las 10.45–, que tenía el buscador del lugar de votación. Luego de solucionado esto “transcurrió todo con normalidad”, dijo.

Ruiz: “Nuestro equipo será la voz de la gente que trabaja”

En la sede del PIT CNT se vivió con alegría el momento en el que la página web de la Corte Electoral actualizó los resultados y reveló que la distancia entre Ruiz y su contrincante de USU era prácticamente irreversible. Pero inicialmente no fue así. Cuando el sitio comenzó a publicar los primeros resultados, con el conteo de apenas centenares de votos, la diferencia era en favor de Lisboa y había incertidumbre entre los sindicalistas que se habían agrupado frente a una gran pantalla en la que se reflejaba la imagen de la web emitida por un proyector.

La primera vez que el conteo de votos dio una ventaja en favor del candidato del PIT-CNT hubo aplausos y gritos de felicidad. Y cuando la ventaja superó los 1.000 votos, alguien dijo: “1.000 y pico, ahora sí”. Desde ese momento se recobró la confianza. Más tarde, con el aumento de la diferencia, Ruiz y los principales dirigentes de la central obrera se dispusieron a brindar una conferencia de prensa.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, reconoció la participación del “pueblo trabajador” y destacó que fue “una elección absolutamente correcta, pacífica”. No obstante, recordó que “se ha desarrollado alguna denuncia que vamos a profundizar en los días que viene”, en referencia a la “injerencia” del Partido Nacional (PN) en Flores en favor de los candidatos de USU, situación que ya se notificó a la Corte Electoral.

“Veremos cómo termina el escrutinio, pero los votos están marcando una victoria importante de la lista 11, la del movimiento sindical. Obviamente, en el transcurrir de los días iremos a balances y análisis más profundos. Estamos muy contentos con el desarrollo de la elección”, dijo Abdala, quien sentenció que uno de los importantes desafíos que afrontará Ruiz será “defender la vida” ante los “recortes importantes” de los “derechos vinculados a la seguridad social”.

Luego tomó la palabra Ruiz, quien celebró que “la gente que trabaja” lo respaldó “para continuar defendiendo a los trabajadores y la seguridad social”. “Se vienen tiempos difíciles para la seguridad social y tendremos grandes desafíos por delante. El gobierno piensa llevar adelante una reforma que va a castigar al trabajador. Es una reforma de recorte. Nuestro equipo será la voz de la gente que trabaja, la voz de los que más necesitan”, apuntó el representante de los activos en el BPS.

“Vamos a estar defendiendo la seguridad social, las jubilaciones, el trabajo, que tiene mucho que ver con la seguridad social; vamos a estar defendiendo el salario en la negociación colectiva, porque eso impacta en las finanzas del BPS”, dijo, y agregó que luchará por una “seguridad social solidaria”. “Esa confianza que nos han depositado no la vamos a defraudar”, concluyó.

En diálogo con la diaria, Abdala manifestó que esta es “una victoria contundente”, a pesar de “todo el andamiaje del PN en apoyo a la lista de USU”, “el silencio de los medios de comunicación en general” y “toda una prédica antisindical sistemática que ha cuestionado la representatividad del PIT-CNT un día sí y otro también”.

“Salimos victoriosos. Yo creo que esto le da fuerza a una perspectiva de defender palmo a palmo la seguridad social frente a un proyecto del Poder Ejecutivo que establece recortes, que generaliza las AFAP, que aumenta al barrer la edad de jubilarse y que rebaja las jubilaciones al cambiar la forma de cálculo del promedio”, expresó, y agregó que se abre una “perspectiva de defender la seguridad social, sin descartar hoy ninguna de las formas de la acción”. Abdala agregó que “está claro” que “la inmensa mayoría de la población estamos en contra de ese proyecto”, ya que “el resultado electoral avala esta afirmación”.

En tanto, en diálogo con la diaria, Ruiz subrayó: “Vamos a tener un mejor respaldo” que en 2016; “con este resultado vamos a enfrentar una reforma que se viene tejiendo por parte del oficialismo que significa una reforma de recorte, una reforma inhumana, injusta, que seguramente va a traer un retroceso para la seguridad social”.

Además, criticó a USU por su campaña para los tres órdenes. “USU hizo una campaña de odio, una campaña que apuntó al resentimiento, al enojo de los trabajadores, de los jubilados y de los empresarios. Y nosotros durante toda la campaña respondimos a eso rindiendo cuentas de lo que hemos hecho y además haciendo propuestas”, dijo Ruiz.

Pereyra: “Ya no corre más hacer la plancha”

José Pereyra, candidato de USU y ganador de la elección por el orden de los empresarios, es el actual presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado y forma parte de la dirección de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este. El nuevo director del BPS, que desplaza a las principales cámaras empresariales del cargo, dijo a la diaria que “mucha gente” le manifestó que el BPS es un organismo “que estaba olvidado”, por lo tanto, de aquí en adelante “hay mucha cosa para trabajar”.

Sostuvo que uno de los principales problemas que ve en el BPS, como dijo durante la campaña, es “la cultura antiempresarial que tiene el organismo”, que es “la cultura de división de este país, en donde opinar distinto en algo es opinar distinto en todo, y no puede ser”.

“Debemos empezar a generar una cultura de desarrollo, porque hay problemas: gente que sufre porque tuvo una pequeña empresa y se come una crisis como se comió ahora, y hay normas por las no se puede jubilar. También hay multas, moras y recargos que son abusivos, de usura”, aseguró, al tiempo que señaló que el BPS atraviesa una “catástrofe financiera”.

Pereyra dijo que para USU esta victoria muestra “el valor de un movimiento social” que nació, “justamente, con una visión muy crítica del Uruguay que tenemos” y que, de alguna manera, “se lo quiso poner en un lugar del conflicto”, pero en realidad tiene el rol “de asumir las responsabilidades que muchos no asumen”. Por ejemplo, “que hubiera competencia cuando no había competencia en estas elecciones, y se habían acostumbrado a una designación”. “Los resultados están a la vista: se criticaba el acto electoral, pero nunca se criticó el manejo del BPS, con gente que a designación se viene manteniendo durante mucho tiempo. Va a haber un antes y un después: de ahora en más vamos a tener directores sociales que van a tener que laburar, porque ya no corre más hacer la plancha, porque siempre va haber elecciones en el BPS”, finalizó.

En tanto, luego de conocidos los resultados a través de Twitter se pronunció la lista 22, que postuló a Ríos, y apuntó contra la campaña que realizó USU: “Finalizando una gran jornada democrática donde el soberano habló. Orgullosos de la campaña limpia y respetuosa que realizamos sin entrar en el barro. Lamentamos la incidencia político-partidaria en una elección de representantes sociales. Seguiremos trabajando juntos por la unidad del sector empresarial sin banderas políticas”.