“800.000 firmas no es moco de pavo y con ellas construimos la historia”, manifestó Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, en el acto que determinó una nueva etapa de la campaña por el Sí a la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), tras la validación de las firmas por parte de la Corte Electoral y la confirmación de que el 27 de marzo se realizará el referéndum. “Felicidades, compañeros y compañeras, a ustedes aquí y a los cientos de miles que escuchando, dialogando, firmando, o no firmando pero conversando, han cambiado la historia nacional”, continuó.

El acto se llevó a cabo en la explanada de la Universidad de la República y fue organizado por la Comisión Nacional por el Sí a la anulación de 135 artículos de la LUC. Además del discurso de Abdala, el lanzamiento contó con la actuación de los Gauchos Patones, la murga Los Diablos Verdes y la lectura de un manifiesto escrito por Juana, una abuela de 90 años, protagonizado por la actriz Myriam Gleijer. “En la historia del Uruguay, nunca hubo una ley express con más de 470 artículos que alteran temas esenciales que están en el ADN de nuestra cultura. Por eso este referéndum es especialmente importante, y por eso esta abuela hoy te pide que la ayudes a informar bien a toda la población. Porque cuanto más informados estemos, más razones para decirle Sí a este referéndum”, aseveró Gleijer, entre aplausos y pañuelos rosados, entre pañoletas y panteras rosas.

Abdala, por otro lado, manifestó en primer lugar que no se pretende “desestabilizar al gobierno” ni “atentar contra las instituciones democráticas”; por el contrario, aseguró que se apeló “a la democracia directa” mediante el referéndum con el único fin de anular 135 artículos de la LUC. Señaló que los artículos “recortan la participación democrática a distintos niveles”, y lo ejemplificó con la eliminación de los consejos desconcentrados de la educación, “eliminando nada más y nada menos que la principal fuerza productiva que tiene la educación, que son sus docentes y sus espacios de participación”. La LUC “se pone a favor de los más poderosos”, concluyó.

En diálogo con la diaria, Abdala señaló que desde ahora hasta el 27 de marzo los lineamientos de la campaña, de la mano de las organizaciones sociales, serán “ir barrio por barrio, localidad por localidad, ciudad por ciudad, a presentar las razones de por qué queremos que el pueblo diga sí a la anulación de 135 artículos”. Asimismo, aseguró que no tienen una “campaña publicitaria” debido a que “esto es de razones”: “Vamos a desplegarnos por todo el país para llevar nuestro fundamento”, enfatizó.

“El segundo tiempo”

“Ahora comienza el segundo tiempo: pelear duramente para que triunfe el sí”, dijo a la diaria Gustavo González, dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) e integrante de la Comisión por el Sí. Señaló que el acto significó un “homenaje para todas y todos los militantes de a pie que han sacado la campaña adelante”. González profundizó en los aspectos principales que se desarrollarán en la campaña: por un lado, “aclarar de lo que se trata el referéndum en sí y lo que cada ciudadano debe asumir”; por otro, “fundamentar de la mejor manera por qué hay que derogar estos 135 artículos”; y, por último, “transformar la campaña en un debate ciudadano”.

En cuanto a la campaña por el No a la derogación, González comentó que aspira a que sea “de luces altas, de nivel, de no tratar de ‘embarrar la cancha’”. “Hay que defender los artículos, no hablar de miedo ni recurrir al terror de la gente”, dijo.

En el acto estuvo presente el senador por el Frente Amplio Óscar Andrade, quien afirmó en diálogo con la diaria que si se logra que el debate “salga de las lógicas partidarias y se vaya al texto y a las medidas que se están tomando, es altamente probable que tengamos una mayoría amplia”. Sin embargo, sostuvo que hay “un consenso bastante generalizado de que falta información” sobre el contenido de los artículos, por lo que uno de los grandes desafíos de la campaña es “transformarla en un debate ciudadano”. “La estrategia del gobierno es tratar de colocar el tema en términos de Frente Amplio y gobierno. Y no es en esos términos lo que definimos en marzo del año que viene; creemos que los temas trascienden ampliamente la condición de los frenteamplistas”, aseguró.

La negativa de la Corte Electoral

La Corte Electoral resolvió no dar lugar al recurso de reposición presentado el viernes por la Comisión Nacional por el Sí para que la papeleta por el No en el referéndum deje de ser celeste. Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral, dijo a la diaria que la negativa fue por mayoría de cinco votos a cuatro. Antes de ultimar la resolución, la Comisión de Asuntos Electorales analizó el tema y elevó a la Corte dos informes, que también mayoritariamente rechazaban el recurso: uno que no hacía lugar a la solicitud, con tres votos, y otro que la apoyaba, con dos votos.

“Quienes votamos hacer lugar al recurso consideramos que elegir un color se presta a subjetividades. Y quedó demostrado que a nivel nacional el color celeste tiene una identidad relacionada con el deporte”, manifestó Klappenbach. Asimismo, aseguró que “tan es así, que el día que la Corte Electoral resolvió los colores, integrantes del Poder Ejecutivo publicaron en sus redes camisetas con un No adelante”. En la misma línea, Abdala dijo que lamenta la utilización de un color que “nos representa a todos” para una papeleta, y consideró que “hay una trampita allí”: “Ni bien se resolvió ya salieron todas las placas, ya estaba preparado. Nosotros no somos tontos, nos dimos cuenta, pero ahora ya está; a conversar para que la gente diga sí”.

Andrade, por su parte, esperaba que la Corte Electoral no diera lugar al recurso de reposición. “Era casi la crónica de una muerte anunciada”, dijo. En consecuencia, manifestó que el foco no debe estar ahí sino en convencer a las personas indecisas y en aclarar las incidencias de los 135 artículos. “Si logramos eso, vamos a conquistar un triunfo histórico. Pero no alcanza el trabajo capilar si no hay actitud, no alcanza la actitud si no hay trabajo capilar, y no alcanzan estas dos cosas si no nos concentramos en la argumentación de lo central: convocar al pueblo a que sea legislador ese día”, concluyó.