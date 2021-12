Rafael Michelini y Gustavo González, previo a la presentación del recurso por el color celeste de la papeleta del NO a la derogación de la LUC, el 10 de diciembre, en la Corte Electoral en Montevideo.

La Comisión Nacional por el Sí había presentado el viernes ante la Corte Electoral un recurso de reposición para que la papeleta por el No en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) no sea celeste. Este miércoles el cuerpo se expresó y no se hizo lugar al recurso, informó Montevideo Portal y confirmó a la diaria el ministro de la Corte Pablo Kapplenbach.

Según evaluaron los ministros de la Corte en declaraciones a la prensa, no se compartían los argumentos de quienes presentaron el recurso y la campaña ya estaba en marcha, por lo que no sería oportuno iniciar un cambio.

El dirigente de Fucvam Gustavo González, uno de los integrantes de la Comisión por el Sí, dijo en diálogo con la diaria que la decisión no se ha evaluado todavía a la interna de la comisión, pero a título personal indicó que el recurso se interpuso porque “creemos que esto es flechar la cancha, todos los uruguayos y las uruguayas saben que lo que da identidad a nuestro país es el color celeste. Pensamos que la Corte iba a tratar de entender esto, de favorecer el mejor clima para la instancia democrática que se abrió gracias a las 800.000 firmas que se juntaron”.

Desde la Corte Electoral se plantea “que ya hubo otros referéndums con esos colores, pero las coyunturas políticas se analizan en el presente. En una situación de polarización que se agudiza con declaraciones destempladas y fuera de contexto, como decir que volveríamos a la educación de los soviets, o que se liberarían los últimos 600 presos, o que Fucvam miente. Eso no contribuye a lo mejor y esto tampoco contribuye, pero lo vamos a tomar con madurez, como siempre lo ha hecho el movimiento social del país, conscientes que estamos ante una hazaña”, dijo el sindicalista.

González reafirmó que no se reclamaba el color celeste para el Sí, sino que “no fuera para ninguna de las dos opciones”; sin embargo, “si la Corte entendió esto, que consideramos un error, nos vestiremos de rosado para explicar los 135 artículos, para que no metan más miedo. Las consignas fuera de contexto no conducen a nada, lo que conduce a la mejor historia de los pueblos es el conocimiento, y tenemos la responsabilidad política y ciudadana de que cuando los ciudadanos se enfrenten a la urna para votar, sea con conciencia y con conocimiento de causa”.