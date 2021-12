No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Durante más de ocho horas, en una acalorada sesión, el plenario de la Cámara de Diputados discutió este jueves los informes del oficialismo y la oposición con las conclusiones del trabajo de la comisión investigadora sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur). Al final de la sesión, con los votos del oficialismo -51 en 89-, se aprobó el proyecto de resolución de la coalición de gobierno para que se remitan las actuaciones de la comisión investigadora a la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno desde 2010 hasta agosto de 2021, es decir, de la gestión del Frente Amplio (FA) a cargo del Mintur y también de la administración del extitular Germán Cardoso.

El diputado colorado Conrado Rodríguez fue el encargado de defender la postura de la coalición, en una sesión marcada por la ausencia por licencia de nueve de los 13 legisladores correligionarios del exministro Cardoso en la cámara.

Rodríguez sostuvo que en el trabajo de la comisión no se encontraron “elementos que hagan presumir la comisión de irregularidades o delitos” por parte del exjerarca, y que de las distintas situaciones denunciadas por la oposición “ninguna amerita el reproche penal porque fueron realizadas dentro del marco de la legalidad”. El diputado afirmó que las decisiones de Cardoso estuvieron dentro del “margen de discrecionalidad” en el que actúan las autoridades: “A nuestro juicio, hay decisiones que están amparadas en las normas, y que las normas son las que dan cierto margen de discrecionalidad a los jerarcas para realizar determinados gastos”, sostuvo.

Sobre la actuación de la exministra del FA Liliam Kechichian, dijo que, al entender de la bancada oficialista, “hay elementos suficientes para que la Justicia continúe con esta investigación”, puntualmente por el vínculo entre la jerarca y la Unión General Armenia de Beneficencia. El diputado criticó este convenio, que “fue observado por el Tribunal de Cuentas” y no “ameritó ninguna apreciación de la oposición en su informe en minoría”.

Respecto de los cuestionamientos de la oposición sobre los gastos en publicidad de Turismo durante la gestión de Cardoso, uno de los puntos centrales del informe en minoría, Rodríguez respondió que “el Mintur es un ministerio especial y distinto a todos”, dado que “la mayoría de su presupuesto se destina a publicidad, cosa que no sucede en otros ministerios”.

“Es por esto que la cartera tiene contratada una agencia de publicidad, una agencia de medios con la que trabaja de forma permanente desde hace muchos años”, añadió. Según opinó, en las actuaciones de la comisión “quedó claro que el Mintur habitualmente se maneja con compras directas, sin licitación, y sobre todo en materia publicitaria”, incluso durante la gestión de Kechichian, “quien reconoció en comisión, justamente, estos extremos”.

Sobre la negociación con la empresa estonia Kirma, dijo que la situación “no produjo daño para la administración ni tampoco para la empresa, porque es ella misma la que termina desistiendo de la contratación y retirando su oferta”. Agregó que Benjamín Liberoff, exsubsecretario de Turismo en la gestión de Kechichian, recibió una oferta de Kirma durante su administración para publicidad digital, lo cual “evidencia la existencia de la empresa desde antes de presentarse con una oferta durante la gestión de Cardoso”.

Culminó su exposición reafirmando que “el pasaje de todas los antecedentes [del trabajo en comisión] a la Justicia va a despejar cualquier tipo de interrogante que se haya planteado en el curso de las actuaciones”.

Para FA, Cardoso “ignoró los límites entre el interés público y el privado”

El encargado de presentar el informe en minoría fue el diputado Gustavo Olmos, que lideró el proceso de investigación por el FA. Dijo que el mayor problema que se detectó es que la gestión de Cardoso “ignoró los límites entre el interés público y el privado”.

Al final de su discurso, Olmos resumió los principales puntos en los que entiende se detectaron “irregularidades” en el proceder del ministro. Por esos motivos es que se enviará lo actuado a Fiscalía para que impute delitos, entre los cuales sugirió puede haber “conjunción del interés público con el privado, abuso de funciones, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias”.

Entre los principales puntos en los que Olmos señaló irregularidades está el hecho de que el asesor del ministro Elbio Rodríguez, que presentó a la empresa Kirma, no tiene “ningún vínculo con el Mintur, pero sí con el ministro; toma decisiones, accede a información privilegiada y confiesa que quería generar un negocio lucrativo”.

Además, apuntó a las “contrataciones en vía pública por cifras récord y mediante compra directa, a una sola empresa, cuando media docena podían dar ese servicio”, a que “alguien, no sabemos quién, definió que se provea un servicio por más de medio millón de dólares en publicidad en vía pública saltándose todos los pasos formales”, y a “la generación de una estructura paralela que desplazó al área de marketing y tomó decisiones sobre cifras millonarias, saltándose los informes técnicos de la agencia de publicidad”.

También señaló que hay irregularidades en el hecho de que “las autoridades contraten, con fondos públicos, programas radiales y televisivos para promover su propia imagen” y en que “el adscripto del ministro y el asesor, que no es asesor, hacen una consultoría para que un empresario tome el control de un hotel propiedad del Mintur”. Para resumir su exposición, Olmos dijo: “El tema más global es la confusión en toda la gestión entre lo público y lo privado”.

Cardoso: “Para hablar, hablemos de todo”

Por su parte, llegado el turno de la palabra de Cardoso, sostuvo que cuando la oposición habla de sus amigos y asesores no le queda claro por qué no se nombró a Juan Salgado, presidente de Cutcsa y “amigo personal” del expresidente Tabaré Vázquez, que “recibió subsidio del boleto del gobierno nacional”.

“Si queremos hablar de gestiones nefastas, nefasto fue el desempeño del diputado [Eduardo] Antonini [del FA, quien denunció su gestión en el Parlamento] en la comisión investigadora. No debe haber registro en los antecedentes del Legislativo de que un miembro denunciante de una comisión no intervenga en ella, que no haga una sola pregunta. En el único lugar que habló fue en algunos medios de prensa. El motivo [de la denuncia] era tratar de empañar lo que ha sido nuestra gestión”, indicó.

Cardoso subrayó que el informe en mayoría, del oficialismo, fue “contundente”, ya que concluyó que durante su gestión no se cometió “ninguna irregularidad ni ningún delito”. Mientras que en el trabajo de la comisión, agregó, surgió que hubo “varios actores privados” que se “beneficiaron” con “partidas millonarias en dólares” durante la gestión de Kechichian.

Puso como ejemplo que la agencia de publicidad Young & Rubicam, que trabaja con el Mintur, recomendó contratar a la empresa Xaxis, que integra su “propio grupo empresarial”, por lo tanto, “la empresa de publicidad se recomendaba a sí misma, generando ganancias extraordinarias”. Señaló que en 2019 la gestión del FA en el Mintur gastó 900.000 dólares en publicidad digital, de los cuales 500.000 fueron para Xaxis. Cardoso agregó que en la comisión investigadora quedó demostrado que “todas las propuestas de publicidad” de su gestión llegaron a través de Young & Rubicam.

Por último, Cardoso criticó que la oposición le quiera dar consejos sobre con quién se junta y con quién habla, en referencia a su amigo Elbio Rodríguez, el “colaborador honorario” del Mintur, y agregó: “Qué raro que no le pidieron la renuncia a [Eduardo] Bonomi o Susana Pereyra hace unas semanas por juntarse con muchachos malos que traficaban armas y estaban en el financiamiento del terrorismo internacional. Qué raro que eso no sucedió, porque para hablar, hablemos de todo”, finalizó Cardoso.