Este lunes a las 18.00, en el edificio Anexo del Palacio Legislativo, la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA), tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, se reunirá con los directores frenteamplistas de Ancap, Antel, UTE y OSE para conversar sobre las acciones del gobierno que generaron “falsas acusaciones” hacia las empresas públicas, adelantó a la diaria el senador de la oposición Alejandro Sánchez.

Sánchez puso como ejemplo la “supuesta y ya desmentida” auditoría sobre el Antel Arena, en la que “quedó demostrado que se le agregaron un conjunto de gastos que no deberían haberse incluido”, además de que no incorporó “el plan de negocios”, sino que la empresa Ecovis –que realizó la auditoría– “hizo lo que le pidió el directorio” de Antel: comparar con 40 millones de dólares, cuando en realidad “el plan de negocios establecía un costo de 56 millones como mínimo”, expresó el senador, y agregó que lo mismo sucedió con la regasificadora: se hizo una auditoría en la que “agrandaron las cifras de las pérdidas de Gas Sayago, porque colocaron como que todos los juicios se iban a perder, y valoraron los bienes que estaban en propiedad” de esa empresa. El senador también sostuvo que el gobierno utiliza las “supuestas auditorías” como “instrumentos políticos” y no “para mejorar la gestión”.

“Es una reunión para hacer una puesta a punto de toda esta información y poder comunicarla. No nos olvidemos de que la ministra de Economía [Azucena Arbeleche] dijo que la auditoría del Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] mostraba desidia y poco apego, pero hoy ese caso fue archivado porque no han encontrado ningún ilícito. Entonces, estas cosas hay que plantearlas y ponerlas arriba de la mesa, y desenmascarar una política de desmantelamiento de las empresas públicas”, finalizó Sánchez.