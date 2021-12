Pereira fue consultado acerca de la detención por parte de la Guardia Republicana de un grupo de trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines que estaban sentados bloqueando el ingreso al puerto de Montevideo este miércoles, y dijo que “es una foto que no quisiera ver en mi país nunca más”. “No se precisan fuerzas de choque para desalojar a trabajadores que están haciendo una medida pacífica, sentados en la puerta de una institucionalidad. Me parece que en otros momentos se han desalojado lugares conversando llanamente, no sacando a los trabajadores de esa manera, que todo lo que hacen es pedir mejorar sus condiciones de trabajo y de ingreso”, dijo el presidente electo del FA.

Por su parte, Orsi dijo que “es una imagen que ya hace años que no la veíamos más en Uruguay”. “¿Cuántos años hacía que no veíamos a los trabajadores de la Policía enfrentar a los trabajadores?”, preguntó. “No me gusta, no me gustan estas señales. Creo que obedece también a una nueva filosofía [del gobierno] que yo no comparto, y por eso estoy en otra fuerza política, y obedece a una desconfianza hacia el trabajador y al movimiento sindical que no es para nada saludable”.

También en diálogo con la diaria, el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que ese “no es el Uruguay que queremos”. “Es más, el propio votante de la coalición [multicolor] no creo que quiera ese Uruguay”, expresó. “Yo no me imagino en la Intendencia de Salto reprimiendo o impidiendo a ningún trabajador expresarse, aun no compartiendo, aun teniendo una opinión distinta sobre el contenido del reclamo. Me imagino que a ningún uruguayo le deben haber gustado esas imágenes en las que prácticamente se arrastraba a la fuerza a trabajadores. No me gustó, no es el Uruguay que quiero y ojalá que eso no se repita, porque no es bueno para la tradición de tolerancia que siempre ha tenido este país”, concluyó.