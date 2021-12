No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la Cámara de Diputados se siguen discutiendo los informes del oficialismo y la oposición con las conclusiones del trabajo de la comisión investigadora sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur). Hace pocos minutos, el extitular de la cartera y actual diputado colorado Germán Cardoso tomó la palabra y se defendió. Sostuvo que cuando la oposición habla de sus amigos y asesores, no le queda claro por qué no se nombró a Juan Salgado, presidente de Cutcsa y “amigo personal” del expresidente Tabaré Vázquez, que “recibió subsidio del boleto del gobierno nacional”.

“Si queremos hablar de gestiones nefastas, nefasto fue el desempeño del diputado [Eduardo] Antonini [del Frente Amplio (FA), quien denunció la gestión de Cardoso en el Parlamento] en la comisión investigadora. No debe haber registro en los antecedentes del Legislativo de que un miembro denunciante de una comisión no intervenga en ella, que no haga una sola pregunta. En el único lugar que habló fue en algunos medios de prensa. El motivo [de la denuncia] era tratar de empañar lo que ha sido nuestra gestión”, indicó.

Cardoso subrayó que el informe en mayoría, del oficialismo, fue “contundente”, ya que concluyó que durante su gestión no se cometió “ninguna irregularidad ni ningún delito”. Por otra parte, agregó, en el trabajo de la comisión surgió que hubo “varios actores privados” que se “beneficiaron” con “partidas millonarias en dólares” durante la anterior gestión, cuando al frente del Mintur estaba Liliam Kechichian.

Puso como ejemplo que la agencia de publicidad Young & Rubicam, que trabaja con el Mintur, recomendó contratar a la empresa Xaxis, que integra su “propio grupo empresarial”, por lo tanto, “la empresa de publicidad se recomendaba a sí misma, generando ganancias extraordinarias”. Señaló que en 2019 la gestión de FA en el Mintur gastó 900.000 dólares en publicidad digital, de los cuales 500.000 fueron para Xaxis. Cardoso agregó que en la comisión investigadora quedó demostrado que “todas las propuestas de publicidad” de su gestión llegaron a través de Young & Rubicam.

Por último, Cardoso criticó que la oposición le quiera dar consejos sobre con quién se junta y con quién habla, en referencia a su amigo Elbio Rodríguez, el “colaborador honorario” del Mintur que presentó a la empresa Kirma, de Estonia, y agregó: “Qué raro que no le pidieron la renuncia a [Eduardo] Bonomi o a Susana Pereyra hace unas semanas, por juntarse con muchachos malos que traficaban armas y estaban en el financiamiento del terrorismo internacional. Qué raro que eso no sucedió, porque para hablar, hablemos de todo”.

“No hubo ninguna coordinación”

Este jueves el semanario Búsqueda informó que nueve de los 13 diputados del Partido Colorado iban a estar de licencia durante la sesión que giró en torno a la comisión investigadora: Jorge Alvear, Ope Pasquet, Marne Osorio, Juan Moreno, Nibia Reisch, Walter Cervini, Gustavo Zubía, Omar Estévez y Martín Melazzi. Algunos legisladores indicaron a ese medio que no hubo un acuerdo en la bancada para faltar a la sesión, aunque una fuente manifestó que “no es una casualidad”. Entre otros factores, aseguró que influyeron la “falta de apoyo” y la “disconformidad” con el accionar del exministro de Turismo.

Sobre ese tema, Pasquet dijo a la diaria que se ausentó por “razones personales” y aseguró que “no hubo ninguna coordinación”. Además, afirmó que “también hay un montón” de diputados de licencia “en el Partido Nacional y en el Frente Amplio”. “En esta época del año suele suceder que por distintos compromisos de los diputados en sus departamentos, la gente pide licencia”, afirmó. En tanto, el diputado Felipe Schipani, quien sí estuvo presente, dijo que los numerosos pedidos de licencia ocurren “habitualmente cuando está finalizando el año”. “No hay nada premeditado, es una casualidad. Si repasás las licencias de otros partidos vas a encontrar algo parecido”, afirmó.