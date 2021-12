El viaje de Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, a la Exposición Universal de Dubái generó dudas sobre su financiación. Este miércoles, la directora de Sembrando despejó las sospechas: “Mi invitación a Emiratos Árabes Unidos [EAU] fue una invitación de ellos, todo el costo que generó mi ida fue pagado por EAU; así se quedan tranquilos todos los que están pidiendo investigaciones sobre de dónde salieron esos costos, así ya les queda aclarado. Ya estuvieron pidiendo en la Torre [Ejecutiva] explicaciones, así que desde ahí va a salir esto que les estoy diciendo”.

Una resolución de Presidencia de la República del 19 de noviembre designó el viaje de Ponce de León como misión oficial, y determinó que se abonen 11.930 dólares de costo del pasaje por parte de Presidencia, así como 25 dólares por el seguro de viaje. “De acuerdo a lo informado por la División Financiero Contable de la Presidencia de la República existe disponibilidad de crédito a los efectos de atender la erogación resultante de la presente Misión Oficial”, señala la resolución firmada por el prosecretario Rodrigo Ferrés.

En diálogo con la radio Sarandí, Ponce de León se refirió a las críticas que recibió por el viaje y por su participación en el video publicitario en el que abre la “puerta de la sustentabilidad”. Al respecto dijo que “hay gente que no le gusta, hay gente que se agarra del color de mi pelo. Nací así. Al que no le guste, si quiere se puede teñir. Hay colores buenísimos, les puedo recomendar. En la peluquería se pueden hacer claritos”.

Sobre el video en el que se la ve con un equipo uruguayo abriendo simbólicamente la puerta a un mundo más sustentable, con música y bailando, dijo que su participación fue por invitación de los organizadores del evento, y que así como ella muchas otras delegaciones han participado en la ceremonia de apertura.

Inauguramos el stand del Programa @sembrandouy en el Pabellón de Uruguay, y dimos inicio a la visita oficial de la @expo2020dubai. pic.twitter.com/fCRr7Q1rSA — Lorena Ponce de leon (@loliponcedeleon) December 16, 2021

“Cuando nos invitaron a ser parte, el tema sustentabilidad me pareció tan interesante, porque ya el tema en sí me parece muy importante, pero que te hagan el honor de que cada tanto período de tiempo, en una feria que en este momento es la más importante del mundo, pueda ser la protagonista de abrir una puerta de la sustentabilidad, con tu equipo, con un grupo representando a tu país... Justamente no por mí, a mí no me importa mi persona, sino la visibilidad que le da el país”, detalló.

Ponce de León dijo que es muy importante la participación uruguaya en la Exposición Universal de Dubái, también conocida como Expo 2020, que es una feria internacional registrada con la escala de “universal” por la Oficina Internacional de Exposiciones. En este sentido remarcó su trabajo con el programa de Presidencia de la República, Sembrando, en el que apoyan desde distintas áreas a un conjunto de emprendedores. Justamente, su participación en la feria fue para mostrar parte de los productos uruguayos.

“El emprendedor es de los agentes más importantes de nuestro país, es el que nos da el ejemplo del esfuerzo, que nos muestra el luchar para sustentar a su familia, el intraemprendedor, porque es ser eslabón de una cadena”, defendió la directora del programa.

“Esta feria es lo mejor que hay hoy en día en lo que es promoción para emprender y promoción de nuestro país, y como lideramos un programa así, dijimos 'tenemos que llevar productos de emprendedores nuestros que sean característicos de lo que hay en nuestro país, y que así se interesen y que vean cómo podemos hacer para empezar una comercialización'”, dijo Ponce de León. Agregó que los productos elegidos se centraron en la producción de alimentos, de piedras preciosas y de trabajo con el cuero.

La esposa del presidente afirmó que no se ha “planteado” iniciar el debate sobre si es necesario crear en Uruguay la figura de primera dama. “Hago esto con mucho amor y dedicación por mi patria. Yo me dedico al paisajismo hace 22 años, hago magia para dedicarme 100% a las dos cosas; en este momento ni me lo planteo, esto que estoy haciendo es un gran trabajo en equipo”.