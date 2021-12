“Agradeciendo, entonces, la invitación, cerramos nuestra comparecencia en la comisión en esta instancia, también volviendo a dejar constancia de que, lamentablemente, a pesar de que se investigue a nuestra federación, a pesar de que se hable sobre la misma, hoy no se permitió el ingreso de nuestra secretaria general”. Con esas palabras, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, junto al abogado Marcelo Domínguez, se retiró este lunes de la comisión que indaga sobre las presuntas licencias irregulares de dirigentes de ese sindicato.

Luego de que los legisladores de la coalición catalogaran la salida de “insólita” e “inédita”, el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, pidió eliminar la versión taquigráfica y anular la comparecencia de Olivera porque el sindicalista “la confundió con el asado de fin de año de Fenapes”.

Según consta en la versión taquigráfica, Lust sostuvo que dio un discurso de “todas las conquistas salariales sindicales” desde la época de la dictadura cívico-militar en adelante y “hasta de atrás” de esta. “No tenían nada que ver con esta comisión investigadora todas las distintas normas que fueron reconociendo el fuero sindical”, expresó, y consideró que “prácticamente” fue una comparecencia “propia” de “un congreso del PIT-CNT”, lo que lo “sorprendió”, porque “cuando comenzó a hablar el profesor Olivera, vino bastante nutrido de documentación”.

Sin embargo, consideró que lo que pasó “es más grave” que el “discurso de barricada de un sindicalista en un acto sindical o que un político en un acto político puede hacer”. En ese sentido, decidió presentar la moción para anular la sesión, que no tuvo éxito, y tuvo que dar marcha atrás: “La comparecencia de Fenapes es nula; no porque no me guste lo que haya dicho, porque todo lo que nos dijo confirma la sospecha inicial; es porque no habló de las licencias ni de la denuncia presentada oportunamente por el diputado [Felipe] Schipani”.

Asimismo, dijo que es “nula” porque el testigo “podría haberse quedado, cosa que no hizo”. Al irse de la comisión, según Lust, Olivera “violó varios principios de lo que es una audiencia”. “Por lo pronto, violó el principio de igualdad por el cual, si hay siete u ocho personas integrantes de una comisión, los ocho pueden preguntar”.

Para el legislador, Olivera “no tiene educación”: “Estoy sorprendido de la actitud del principal dirigente del sindicato de la enseñanza. Quiero repetir el vocablo ‘enseñanza’; no ‘el sindicato de la educación’, porque si algo nos demostró es algo que claramente no tiene: educación”, apuntó.

Por su parte, Carmen Tort, diputada por el Partido Nacional, adhirió in totum a lo declarado por Lust y lamentó que se “vedara” la posibilidad de hacer preguntas a quienes no comparten “el mismo sector político” con Olivera. En opinión de la diputada nacionalista, el presidente de Fenapes “insultó” a la cámara baja al irse de la sesión sin responder las preguntas del oficialismo.