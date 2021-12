Este domingo por la tarde, en el salón La Escondida de Sauce, Canelones, tuvo lugar el acto de cierre de año de Cabildo Abierto (CA), con la presencia de los legisladores del partido socio de la coalición y sus dos ministros en el gobierno multicolor –Irene Moreira, de Vivienda, y Daniel Salinas, de Salud Pública–. El senador Guido Manini Ríos, líder de CA, fue el orador principal y recordó que la colectividad nació el 3 de abril de 2019 para ingresar en el escenario político y “levantar las banderas que otros habían arriado desde hacía mucho tiempo, que tenían por el piso y que generaban la decepción de la gente, que ya no confiaba en el sistema político”.

“CA es un partido diferente, que se atreve a poner arriba de la mesa temas que otros no se atreven a poner. Y lo hace porque no tiene ningún tipo de compromiso, ya que no tiene las manos atadas porque no le debe nada a nadie”, dijo, y se ganó la primera oleada de aplausos de la tarde.

Manini Ríos ejemplificó esto al plantear que CA “se atreve a cuestionar los escandalosos intereses de usura que se les cobra a los uruguayos”, y por eso presentó un proyecto de ley “para cambiar esa realidad”.

El líder de CA agregó que su partido se “atreve a cuestionar” la “ideología de género”, a la que califica “sin pelos en la lengua” como “perversa”, porque “enfrenta al hombre con la mujer y al hijo con el padre”. Asimismo, sostuvo que es una ideología “que vino para fragmentar lo que le quedaba por fragmentar, después de haber fragmentado a la sociedad en ricos y pobres, en explotados y explotadores, en empleados y patrones”. “Ahora, la segmentación viene en la familia misma, la división dentro de la familia”, indicó.

“CA es el único partido que se anima a denunciarlo, y al hacerlo se expone a una aplanadora mediática, que nos pone cualquier etiqueta por el solo hecho de denunciar lo que todos sabemos que es cierto. Por eso y por mucho más, CA es un partido diferente, que vino a enriquecer a la coalición republicana que hoy gobierna, porque le da visiones diferentes de distintos temas. Eso es ensanchar la base de la coalición y darle la riqueza de conceptos que necesita para ser más fuerte”, sostuvo.

“Por tibieza o por ser políticamente correctos”

Más adelante, el senador dijo que a CA no le molesta “la oposición cerril, desleal y sucia” que hacen “quienes necesariamente están en contra, porque ellos fueron los que llevaron a este deterioro social que estamos viviendo”. Agregó que no le molesta lo que le digan desde el Frente Amplio (FA) o “sindicalistas que se dedican a cualquier cosa menos a la defensa verdadera de sus puestos de trabajo”. “Lo que a veces nos molesta es que quienes están del lado nuestro no hagan lo que tienen que hacer para imponer la mayoría”, señaló.

Manini Ríos dijo que hay que ir “a fondo” para cambiar “esas leyes que [se] han ido imponiendo” a lo largo de los 15 años de gobierno del FA, a veces “con la mayoría de uno o dos votos en la Cámara de Diputados o en el Senado”. “Leyes que llevan a dividir a nuestra sociedad, a grandes injusticias, que llevaron al desconocimiento del pronunciamiento del pueblo uruguayo dos veces en las urnas. Leyes que, en definitiva, sacaron adelante por la mayoría circunstancial de sus votos y que hoy esta coalición que está en el gobierno, que perfectamente sabe de la injusticia de esas leyes, de las consecuencias nefastas de esas leyes en nuestra sociedad, por tibieza o por ser políticamente correcta no se atreve a pasar determinada raya”, aseguró.

En ese sentido, subrayó que CA “está proponiendo permanentemente” y está “exigiendo ir a fondo en los distintos temas” en los que saben que tienen que “cambiar la realidad”, porque “este es el momento”. “Queremos que las auditorías y las investigadoras realmente vayan a fondo. En los dos o tres lugares en los cuales realmente profundizaron la investigación se terminó en la Justicia, porque no había otro camino. Queremos que de una vez por todas las cosas se digan como son y no se siga con tibieza, teniendo miedo de decir las cosas como son. CA vino acá para decir lo que sentimos y para sentir lo que siente la gente en la calle”, agregó.

Manini dijo que CA no tiene derecho “a privar al pueblo uruguayo de la herramienta de cambio real” que está “reclamando desde hace mucho tiempo”, por eso tiene “el mandato ético de seguir avanzando y haciendo crecer” al partido, para lograr transformarse “en una opción real en los próximos tiempos”, porque en eso “le va la vida al país”.

Por último, el senador subrayó que CA “está creciendo”, aunque a “muchos” eso les “preocupe sobremanera” y los lleve “a ir incrementando la hostilidad” hacia el partido. “Y cada día van a encontrar en Twitter o en Facebook una declaración aislada, algún motivo de escándalo para poner a CA en la picota, ocultando lo que realmente les molesta de CA, que es que este partido no se casa con nadie, dice las cosas que hay que decir y pone arriba de la mesa lo que hay que poner”, finalizó.