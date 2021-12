No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tras una larga reunión que terminó en la noche del lunes, el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) anunció que no acompañará el proyecto de tenencia compartida tal como está redactado ahora, por entender que las propuestas del sector no fueron debidamente atendidas. La iniciativa del Partido Nacional y Cabildo Abierto (CA), que sigue en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, necesita el voto del senador Pablo Lanz, que integra ese sector, para pasar al plenario, donde en principio contaría con los votos necesarios para su aprobación —contando blancos, cabildantes y colorados por fuera de Ciudadanos—.

La comunicación pública de Ciudadanos tomó por sorpresa a los socios de CA, según dijo a la diaria el senador Guillermo Domenech, que participó en la redacción del proyecto. “Me llamó mucho la atención porque teníamos entendido que el tema estaba acordado” con el PC, “pero ahora surgió esto”, dijo Domenech, que tampoco vio con buenos ojos la decisión del sector de comunicarlo públicamente antes de conversar con la coalición. “Lo que no me parece correcto es la forma de comunicarlo, porque si estaban hablando con un colega [en referencia a la senadora nacionalista Carmen Asiaín, quien lideró la negociación], primero debieron haber hablado”, reflexionó.

El legislador cabildante dijo que por el momento no está prevista una instancia de diálogo entre los socios de la coalición para intentar revertir la decisión de Ciudadanos, y opinó que tras esta definición el proyecto “entra en un impasse”. El orden del día de sesión de la comisión de esta tarde a las 15.00 señala que se recibirán dos delegaciones por el proyecto de prisión domiciliaria de CA: el colectivo Memoria en Libertad y el grupo Niños en Cautiverio Político.

En la misma línea, el senador de CA Raúl Lozano dijo a la diaria que recibió “con cierta sorpresa” el comunicado de Ciudadanos, “porque [sus opiniones] fueron tenidas en cuenta; es un proyecto que se está estudiando desde hace más de un año, y quienes están en el proyecto, Asiaín y Domenech, tuvieron en cuenta lo que propone Ciudadanos”. Por otra parte, coincidió con su correligionario en que no fue buena la forma en que se comunicó: “Creo que a nadie le puede gustar; no sé qué motivos tuvieron ellos para hacerlo así”. También señaló que por el momento no prevén seguir negociando con el sector porque “con el comunicado ese prácticamente cerraron las puertas”.

Otros representantes del partido se manifestaron en redes sociales en rechazo a la decisión adoptada por Ciudadanos. La diputada Inés Monzillo escribió en Twitter que el sector hizo un “manoseo” del proyecto, y preguntó por qué “hay que aceptar 100% sus cambios y no ustedes el proyecto como se propuso. ¿Acaso ustedes son mejores legisladores que quienes hicieron los proyectos?”, planteó. En otra publicación en la misma red social afirmó que “las mismas que exigen que los padres se involucren en la crianza de los hijos son las que hoy no votan la #tenenciacompartida. Contradictorio, ¿no?”.

Lamentable el manoseo que hizo @ciudadanos600 con la #tenenciacompartida

Triste realidad del Partido Colorado. Porque hay que aceptar 100% sus cambios y no ustedes el proyecto como se propuso? ¿Acaso ustedes son mejores legisladores que quienes hicieron los proyectos? @lanzadib pic.twitter.com/9bW5p8BfAV — Inés Monzillo (@ines_monzillo) December 14, 2021

Nueva versión

La nueva versión del proyecto que redactó la coalición luego de recibir las propuestas presentadas por Ciudadanos cambió sólo algunos detalles. En general, mantiene el punto central de la iniciativa, que es la tenencia alternada de hijos e hijas como primera opción, cuando no haya acuerdo entre los progenitores luego de la separación. También deja a criterio del tribunal la decisión de mantener el régimen o no en caso de medidas cautelares adoptadas a partir de denuncias formuladas por parte de un progenitor hacia el otro, [y se establecen algunas modalidades para garantizar el derecho a las visitas cuando medien denuncias]https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/7/tenencia-compartida-proyecto-unificado-de-partido-nacional-y-cabildo-abierto-introduce-cambios-en-casos-donde-medien-denuncias/); por ejemplo, que sean en presencia de terceros o en lugares públicos.

Se mantiene del proyecto unificado del PN y CA que el niño, niña o adolescente “tiene derecho a ser oído en todas sus etapas” siempre que “esté en condiciones de formarse un juicio propio” y “en función de su edad y madurez”. Se agrega que el derecho a ser oído “incluye el derecho a no expresarse” y a “no ser manipulado ni estar sujeto a influencias o presiones indebidas”. En un pasaje se añade que “los profesionales velarán por el efectivo goce y ejercicio del derecho del niño, niña o adolescente de ser oído”. También se agrega que “deberá intentar evitarse su comparecencia reiterada e innecesaria, a juicio del Tribunal”. No se tuvo en cuenta la propuesta de Ciudadanos de crear una “defensoría del niño, niña y adolescente”.