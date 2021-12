No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La coalición de gobierno tiene entre manos algunos proyectos de ley en los que todavía no logra llegar a la unanimidad. Uno de ellos es el de tenencia compartida, un proyecto que unificó una iniciativa del Partido Nacional (PN) y otra de Cabildo Abierto, pero que al sector Ciudadanos, del Partido Colorado, no le termina de cerrar.

En la tarde de este lunes, luego de una larga reunión de su bancada de legisladores ‒en la que también estaba el ministro de Ambiente, Adrián Peña‒, el sector emitió un comunicado sobre el proyecto. Señalaron que, como “no fueron contempladas en la medida necesaria, las propuestas planteadas por Ciudadanos al proyecto de tenencia compartida, con la finalidad de establecer con claridad que la prioridad absoluta es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”, definieron “seguir trabajando en el tema en la búsqueda de la mejor resolución para un problema cuya gravedad y realidad” no “desconocen”.

El senador Pablo Lanz de Ciudadanos, que integra la Comisión de Constitución y Legislación y tiene a cargo el proyecto, dijo a la diaria que las propuestas de su sector fueron recogidas en forma “muy escueta”, por eso pretenden “seguir avanzando en el tratamiento del proyecto”, ya que entienden que “todavía no está firme la redacción que, de cierta forma, le dé plenas garantías al interés superior del niño”.

Lanz subrayó que el foco del sector es “el niño” y no “las disputas entre los padres”, por lo tanto, se marcaron una agenda “para avanzar con algunos planteamientos que se hicieron” y que puedan ser tenidos en cuenta por los demás miembros de la coalición. Para eso tendrán un nuevo diálogo con la bancada del PN, en particular, con la senadora Carmen Asiaín, que también integra la comisión y lleva la voz cantante sobre el proyecto en su partido, “para lograr un texto armónico y en acuerdo”.

Este martes sesiona la comisión y el miércoles termina el período legislativo, por eso Lanz dijo que esperarán la devolución de sus planteos, pero “sin lugar a dudas” hoy el proyecto “no se va a considerar”. La coalición necesita el voto de Ciudadanos para que la iniciativa se apruebe en la comisión (porque justo el integrante colorado en ese cuerpo es Lanz, de Ciudadanos), pero no para que se apruebe en el Senado. De todos modos, Lanz subrayó que en la comisión no lo van a votar tal cual como está, porque todavía no se llegó a un acuerdo del texto definitivo dentro de la coalición.

Entre los aportes que realizó Ciudadanos, y que el sector entiende que deben ser tenidos en cuenta, están los relacionados a una “defensoría del niño”. Además, se propone que se generen espacios en la Justicia “para que se brinden garantías, fundamentalmente en el seguimiento de los litigios entre padres, y que realmente la corresponsabilidad y los derechos del niño en cuanto a las visitas de padre y madre estén contemplados plenamente”. “Lo concreto es que hubo avances, intercambios y aportes de todas las partes, y que los aportes que nosotros realizamos pretendemos continuarlos en un diálogo para mejorar la redacción del texto”, finalizó.

Así las cosas, fuentes del PN dijeron a la diaria que seguramente la aprobación del proyecto en comisión quede para 2022.