Con 74 votos en 74, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una moción presentada por el Frente Amplio (FA) para que se convoque en régimen de comisión general al directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), acompañado por el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Martín Lema. La comparecencia de los jerarcas será el 20 de diciembre. El objetivo del llamado es “recabar información sobre el funcionamiento general de Inisa”, en particular, sobre “asuntos presupuestales, contrataciones, conflictos con adolescentes, situación locativa y medidas adoptadas en áreas neurálgicas de la gestión”.

El viernes pasado el gremio del Inisa se manifestó por diversas reivindicaciones. Reclamó el fin de los “atropellos”, que se respeten “los servicios técnicos”, se generen mejores condiciones de trabajo y “equiparación salarial”. Las áreas en conflicto son Enfermería, Mantenimiento, la seguridad de la Colonia Berro y Jurídica. En cuanto a esta última sección, el sindicato denunció que la presidenta del Inisa, la cabildante Rosanna de Olivera, “manipula expedientes”.

La diputada de la oposición Bettiana Díaz dijo a la diaria que en el Inisa hay muchas situaciones que cristalizan un escenario “de conflicto generalizado”, pero que desde la bancada del FA vienen advirtiendo hace tiempo sobre los “problemas de gestión”, que empezaron cuando se planificó el Presupuesto Nacional, en 2020. “Hace un año que estamos planteando esto, y en agosto, cuando ya se había llegado a un punto bastante crítico, dijimos que si esta actitud no se revierte, no hay institucionalidad posible. Solicitamos información al directorio, a través de pedidos de informe, y no nos contestaron. Entonces, en este escenario crítico, donde hay varios sectores de la institución en conflicto, decidimos plantear el llamado a comisión general”, explicó.

Díaz recordó que para este tipo de llamado se precisa mayoría, por lo tanto, el FA necesitaba los votos del oficialismo. Agregó que llaman a Lema porque es el ministro de quien depende jerárquicamente el Inisa, que es un organismo desconcentrado del Mides, y el jerarca “no se puede hacer el distraído, porque él puso una intervención en el directorio”, a raíz de que “se hicieron públicos los problemas de relacionamiento personal y de gestión que hay en el directorio del Inisa, dentro del propio oficialismo”. Por lo tanto, para Díaz era “lo más razonable” que la coalición de gobierno acompañe el llamado, porque “hay una responsabilidad que es de todo el sistema político, para profundizar y tener información de calidad”.

La diputada resaltó que, en definitiva, se hacen públicos “los líos y las movilizaciones”, pero “se invisibiliza lo más importante, que es lo que el FA ha tratado de poner en el centro, los adolescentes”, de los que “nadie habla ahora”. Subrayó que quieren información sobre situaciones “críticas”, como el motín que se produjo hace pocos meses en el Hogar Sarandí, de la Colonia Berro, donde hubo un menor con una “herida grave” y no saben si “se hizo una denuncia, qué fue lo que pasó, cómo se desactivó ese motín, quiénes participaron”, etcétera. Sostuvo que también quieren aclarar la situación de “todas las denuncias que hay de manejo de expedientes”, por eso lo “ideal” es que sean las propias autoridades del Inisa que digan “por qué están todos estos ruidos arriba de la mesa, que obviamente están repercutiendo en la gestión”.

Cuando se votó la moción, en el Plenario de Diputados, Díaz subrayó que le pareció una “muy buena señal” que el oficialismo la haya acompañado, porque “es de pública notoriedad el nivel de conflictividad que se ha desatado en el último tiempo” en el Inisa. Agregó que le consta que desde el Mides “se han hechos todos los esfuerzo para poder tratar de mejorar el clima, pero, claramente, hoy estamos en una situación límite, donde la institución se encuentra con un avasallamiento total de su institucionalidad”.

“Hay varios sectores en conflicto y, en particular, entre los motivos que nos llevan a hacer este planteo, se encuentran aquellos relacionados con denuncias públicas hechas por diferentes medios, pero también por los propios trabajadores de la institución. Hemos agotado la vía del pedido informe, porque no se puede ejercer el control parlamentario con un directorio que se ha negado permanentemente a contestar pedidos de informes”, indicó.

Por otro lado, el diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano fundamentó el voto del oficialismo señalando que “la situación planteada requiere transparentarla y obviamente que, ante una situación de esa naturaleza, nada mejor que una instancia de este tipo, con la seriedad y la responsabilidad que fue planteada”. “En segundo lugar, porque nos parece que el gobierno, necesariamente, con el tiempo que transcurra, va a venir a esta sesión a asegurar la estabilidad de un organismo que para nosotros, obviamente, también es una prioridad”, finalizó.