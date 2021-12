No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional (PN), Laura Raffo, aseguró este miércoles en una conferencia de prensa que la propuesta de la intendenta Carolina Cosse “no contempla” el pedido de los ediles blancos acerca del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pese a esto, no adelantó si la bancada nacionalista dará o no sus votos para habilitar el préstamo, y aseguró que esa definición se tomará en una futura reunión de coordinación de los ediles opositores y la administración del Frente Amplio (FA).

Por tratarse de un préstamo de 70 millones de dólares a pagar en 25 años, que afectará a más de un período de gobierno, la comuna necesita mayorías especiales para aprobar el proyecto, con lo cual necesariamente el FA deberá conseguir al menos tres votos opositores. Los blancos tienen ocho bancas en la Junta Departamental de Montevideo (JDM), los colorados cuatro y una el Partido de la Gente. El préstamo del BID financiaría un plan de la comuna que se estructura bajo los ejes de limpieza y saneamiento. El primer tema es el componente mayoritario, para el que se prevé destinar 47,6 millones de dólares, mientras que para el segundo, que también incluye obras vinculadas con el drenaje de la ciudad, se destinarían 22,4 millones de dólares.

La propuesta de los blancos es derivar más de 12 millones de dólares del rubro limpieza al de saneamiento. Cosse les envió una contrapropuesta que planteaba dejar el proyecto avalado por el BID tal cual está, para no reiniciar las negociaciones con el organismo internacional y atrasar su entrada en vigencia, pero, en cambio, hacer las obras de saneamiento que plantean los nacionalistas con fondos propios de la comuna.

Sin embargo, Raffo aseguró que las obras de saneamiento deben hacerse mediante el préstamo del BID y no con fondos propios. Según dijo, el presupuesto quinquenal que fue aprobado por la JDM “ya fue presentado y en ese presupuesto no hay ningún rubro asignado a esta materia”, y además afirmó que “las grandes obras de infraestructura que benefician a los pobladores por muchísimos años” habitualmente “se financian con fondos garantizados” mediante préstamos a pagar a largo plazo. “Las personas más vulnerables son a las que hay que darles más garantías. Y por eso estamos convencidos de que el saneamiento tiene que ser financiado con un préstamo garantizado del BID”, dijo.

Además, volvió a criticar la suma de dinero del préstamo del BID dedicada al rubro limpieza: “No consideramos adecuado que se utilicen fondos para comprar contenedores o camiones que, dentro de seis años, cuando se empiece a pagar el préstamo, esos bienes ya ni siquiera estarán en uso y se tengan que seguir pagando por 20 años más”.

En este sentido, Raffo aseguró que el anuncio de la intendenta “no contempla lo que habían propuesto” los ediles y, por tanto, la postura del PN sigue sin ser afín a la aprobación del préstamo del BID, aunque abrió la puerta al debate entre partidos de la oposición en la mesa de diálogo recientemente conformada. “Sería apresurado de nuestra parte dar una respuesta sin que se haga la segunda reunión de trabajo de la coalición”, expresó, aunque aclaró que la propuesta del PN es buscar una “reestructura” del préstamo del BID.

Raffo, que aseguró que todavía hay 200.000 montevideanos que no acceden al saneamiento en sus casas, afirmó que para este quinquenio el plan en este rubro preveía obras en 13 barrios, “sin embargo, la intendenta de Montevideo decidió postergar este saneamiento”, ya que “en su proyecto de préstamo del BID que envió a la JDM sólo dejó obras de saneamiento a Rincón del Cerro-Casabó”.

“Y acá no nos confundamos, no es que nadie de nosotros esté en contra de atacar un problema que sufren todos los montevideanos [vinculado a la limpieza], pero no a costa de dejar sin saneamiento a la población más vulnerable de todas”, apuntó la excandidata a intendenta.

IM defiende obras de saneamiento

Este miércoles, el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Moncecchi, detalló en su cuenta de Twitter que con el fondo del BID, además de la zona mencionada por Raffo que se pretende incluir en el saneamiento, se va a “reforzar el colector de la cuenca del arroyo Mataperros, Versalles y Carlos María de Pena”, por lo que “los vecinos de la zona van a dejar de tener las inundaciones que tienen desde los años 60”. Además, se va a “recuperar gran parte de la red Arteaga, la red histórica de Montevideo”, lo que se traduciría en “menos roturas de pavimento, mejor movilidad y menos marcianitos en las calles”.

Se están diciendo cosas como que el préstamo que acordamos con el BID (se llama PSU VI) es para comprar camiones y contenedores. Les cuento en algunos tuits los proyectos incluidos, así sabemos bien lo que se quiere (o no se quiere) votar (1/n) — Guillermo Moncecchi (@gmonce) December 29, 2021

Dentro del mismo rubro, dijo que se pretende “instalar jardines de lluvia y otros sistemas urbanos de drenaje sostenible en varios puntos de Montevideo”. En definitiva, aseguró que “no es poca la gente que va a mejorar su vida con esto”. También detalló las mejoras que se pretende implementar en el rubro limpieza, y resumió que sería “un modelo nuevo, integral, al día con una agenda ambiental avanzada, y que sume limpieza urbana, mejor recolección, valorización de residuos (reciclaje) e inclusión social. Y una solución diferente para realidades diferentes”.