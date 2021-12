No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, envió una carta a los ediles del Partido Nacional (PN) para informarles que aprobará una partida presupuestal para obras de saneamiento y drenaje pluvial. De esta forma, la jerarca departamental hizo lugar de forma parcial al pedido de los curules blancos en el marco de las negociaciones para que la bancada opositora en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) apruebe un préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por tratarse de un préstamo a pagar en 25 años, que afectará a más de un período de gobierno, la comuna necesita mayorías especiales para aprobar el proyecto, con lo cual necesariamente el Frente Amplio (FA) deberá conseguir al menos tres votos opositores. Los blancos tienen ocho asientos en la JDM, los colorados cuatro y uno el Partido de la Gente.

El préstamo del BID financiaría un plan de la comuna que se estructura bajo los ejes de limpieza y saneamiento. El primer tema es el componente mayoritario, para el que se prevén destinar 47,6 millones de dólares, mientras que para el segundo, que también incluye obras vinculadas con el drenaje de la ciudad, se destinarían 22,4 millones de dólares.

La bancada del PN no estaba afín a este plan y le pidió a Cosse traspasar 12 millones de dólares de limpieza a saneamiento. Tras una reunión que Cosse tuvo el lunes con el presidente Luis Lacalle Pou para intentar destrabar la situación, dijo en una rueda de prensa que modificar el proyecto para el préstamo del BID era prácticamente inviable porque requería volver a hacer una propuesta formal al organismo internacional, lo que demoraría su entrada en vigencia.

En su carta a la bancada nacionalista –que a través de la excandidata a intendenta Laura Raffo había manifestado que no votaría el proyecto tal cual estaba redactado– Cosse dijo que la comuna analizó “con detenimiento” la propuesta del PN, “que sugiere realizar obras de saneamiento y drenaje pluvial en tres barrios de Montevideo” por 12,5 millones de dólares. “Coincidimos en la importancia de estas obras de infraestructura para la población de Montevideo”, escribió Cosse, que luego indicó que es “relevante que se comience la ejecución de los proyectos de saneamiento y del plan integral de limpieza” incluidos en el plan aprobado por el BID.

No obstante, Cosse aclaró en la carta que la partida para las obras de saneamiento extra surgirá de “fondos propios” de la comuna “durante el período de ejecución del préstamo BID”, lo que implica no tocar nada del proyecto ya aprobado por el organismo internacional. Fuentes nacionalistas aclararon que si bien la propuesta de Cosse es realizar las obras propuestas por los blancos, esto no es exactamente lo planteado, que era financiarlas restando fondos del préstamo destinados a la limpieza y agregárselos al saneamiento.

Ahora resta que los blancos definan si, a partir de este anuncio de la intendenta, se aprestan a dar sus votos en la JDM para permitir a la comuna tomar el préstamo del BID. Los curules nacionalistas se reunieron este martes de tarde, tras la carta de Cosse, para hacer un primer análisis. Este miércoles, además, Raffo se reunirá con Lacalle Pou.

La JDM entró en receso, y si la Intendencia finalmente obtiene el permiso para tomar el préstamo del BID, debe hacerlo antes del 17 de febrero. Igualmente, distintas fuentes políticas manifestaron que si se destraba la negociación entre el Ejecutivo departamental y la oposición, no habría inconveniente en citar a una sesión extraordinaria para aprobar el proyecto.

En diálogo con la diaria el coordinador de la bancada frenteamplista, Martín Nessi, afirmó tener “expectativas” de que el préstamo se apruebe. En este sentido, aseguró que el FA apuesta al diálogo con la oposición, incluso para que se planteen “acuerdos por fuera de este préstamo”. Además, valoró que haya “una aceptación general” de que las obras incluidas en el proyecto aprobado por el BID “son necesarias para el departamento”, por tanto, dijo, “no entenderíamos cuáles serían las razones para decir que no”.

Por su parte, el edil nacionalista Diego Rodríguez dijo a la diaria que “gastar casi 50 millones de dólares en compra de camiones, repuestos y contenedores [se pretende cambiar la modalidad de recolección de residuos implementando un sistema diferenciado por zonas] es completamente innecesario porque se puede hacer perfectamente con recursos propios, y trasladar esta deuda a cinco administraciones para adelante es una completa locura, porque un camión se te puede romper al mes”.

Igualmente, aseguró que el PN está “de mano tendida y propositivo al diálogo”, y agregó que hasta hace poco “la Intendencia no”, pero finalmente los jerarcas “entendieron que precisan los votos de la oposición”.

En paralelo, este martes se inauguró la mesa de coordinación de ediles opositores en Montevideo. Allí estarán los 13 curules de los partidos que integran la coalición de gobierno a nivel nacional. Rodríguez aseguró que la idea es analizar los diversos temas que vayan surgiendo y “actuar en bloque” aunque con “la independencia partidaria que cada uno tiene”.